Es ist wahrlich nicht so, als hätte Sat.1 vor zwei Jahren nicht schon genügend Baustellen gehabt (man hat sie teilweise noch immer). Damals entschied man sich zusätzlich noch dafür, völlig ohne Not eine weitere zu eröffnen: Das bis dahin sehr erfolgreiche Abnehm-Format "The Biggest Loser" nannte man in "Leben leicht gemacht" um - der bis dahin gültige Name der Show fand nur noch als Unterzeile statt.

Und es entbehrt nicht einer gewissen Ironie, dass das Format direkt mit der ersten Staffel nach der Namensänderung zum Problemfall wurde. Jahrelang waren die Marktanteile in der klassischen Zielgruppe stabil zweistellig, 2022 und auch 2023 lag man dann plötzlich deutlich darunter. Auch die Reichweiten gingen am Sonntagvorabend von fast 2 Millionen auf nur noch rund 1,30 Millionen zurück. Ein herber Rückschlag also, den der neue Senderchef Marc Rasmus nun zurückdrehen will.

Wie Sat.1 am Mittwoch angekündigt hat, kehrt "The Biggest Loser" Anfang des kommenden Jahres unter diesem Namen zurück: "The Biggest Loser". Als Untertitel bleibt "Leben leicht gemacht" erhalten. Es ist aber nicht die einzige Neuerung, die 2024 greifen wird. In der kommenden Staffel tritt Kickbox-Weltmeisterin Christine Theiss erstmals mit ihrem eigenen Team gegen die Kilokämpfer von Trainer Ramin Abtin an. In insgesamt zehn Episoden kämpfen 23 Kandidaten und Kandidatinnen um den Titel "The Biggest Loser 2024" und eine Siegprämie von 50.000 Euro.

Los geht’s kurz nach dem Jahreswechsel - und das auf einem neuen Sendeplatz. Nachdem das Format jahrelang am Sonntagvorabend zu sehen war, holt Rasmus die Show nun in die Primetime. "The Biggest Loser" wird ab dem 8. Januar immer montags zur besten Sendezeit ab 20:15 Uhr gezeigt. Marc Rasmus formuliert es so: "’The Biggest Loser’ ist eine große etablierte Sat.1-Marke mit vielen treuen Fans. Zum Start ins Jahr 2024 zeigt Sat.1 die Abnehm-Show um Christine Theiss und Ramin Abtin deshalb in der Prime Time." Produziert wird das Format von Redseven Entertainment.