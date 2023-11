In den letzten Jahren begannen die Spekulationen rund um die möglichen Dschungelcamperinnen und Dschungelcamper jeweils schon Monate vor dem eigentlichen Start der Show. Die "Bild" war immer vorne mit dabei und hatte meist auch einen richtigen Riecher. Es spricht für RTL und ITV Studios Germany, dass man die Promis für die kommende Staffel bislang unter Verschluss halten konnte - doch nun berichtet "Bild" über den ersten Namen, der fix mit dabei sein soll.

Demnach soll Felix von Jascheroff Anfang des kommenden Jahres nach Australien reisen, um dort an "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" teilzunehmen. Dem RTL-Publikum dürfte der Schauspieler bestens bekannt sein: von Jascheroff ist seit vielen Jahren eine feste Größe in der täglichen Serie "Gute Zeiten Schlechte Zeiten", die Rolle des John verkörpert er mittlerweile seit mehr als 20 Jahren. Im vergangenen Jahr war Felix von Jascheroff aber beispielsweise auch schon bei "The Masked Singer" zu sehen.

Dezidiert als Gerücht deklariert hat die "Bild" derweil einen anderen Namen, bei dem es wohl noch unklar ist, ob sie tatsächlich ins Dschungelcamp einzieht: Anya Elsner. Wem dieser Name nichts sagt: Die 20-Jährige nahm in diesem Jahr an der ProSieben-Modelshow "Germany’s Next Topmodel" teil und gehörte dort zu den auffälligsten Kandidatinnen, obwohl sie nur den 15. Platz belegte. Weil sie eine Einzelgängerin war und ihre Konkurrentinnen das auch immer wissen ließ, eckte sie an.

RTL äußert sich wie immer nicht zu den Spekulationen rund um mögliche Kandidatinnen und Kandidaten von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!". Neben der regulären Staffel des Dschungelcamps soll es im Sommer 2024 darüber hinaus noch ein AllStars-Staffel geben, das dann in Südafrika produziert wird (DWDL.de berichtete).