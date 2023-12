Schon sehr früh im Anschluss an die diesjährige Staffel von "Deutschland sucht den Superstar" ("DSDS") bestätigte RTL, das im kommenden Jahr erneut Dieter Bohlen und Pietro Lombardi die musikalischen Talente der Kandidatinnen und Kandidaten bewerten werden (DWDL.de berichtete). Damit war auch klar, dass es auf den anderen beiden Plätzen am Jury-Tisch zu Veränderungen kommen wird. Das war nicht sonderlich überraschend, vor allem mit Katja Krasavice verstand sich Dieter Bohlen überhaupt nicht, was auch regelmäßig in der Boulevardpresse zu lesen war.

Nun steht fest, welche Musikerinnen an der Seite von Bohlen und Lombardi 2024 Teil der "DSDS"-Jury werden. Es sind Schlagersängerin Beatrice Egli und Rapperin Loredana. Egli entstammt der Castingshow, 2013 siegte sie in der zehnten Staffel von "DSDS" und hat seither eine steile Karriere als Schlagersängerin hingelegt. Loredana ist Rapperin, hat bereits zwei Alben veröffentlicht und soll wohl vor allem das junge Publikum anziehen.

Inga Leschek, Programmgeschäftsführerin RTL und RTL+, sagt zur Besetzung der "DSDS"-Jury: "Mit Beatrice Egli und Loredana konnten wir zwei sehr erfolgreiche Vertreterinnen ihres jeweiligen Musik-Genres für die DSDS-Jury gewinnen. Beatrice Egli ist ein Schlager-Multitalent und belegt mit ihren Studioalben und Songs immer wieder die Spitze der Musikcharts in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Sie hat den modernen Pop-Schlager bei DSDS salonfähig gemacht und sich als erfolgreiche Moderatorin etabliert. Loredana gehört zu den populärsten Deutsch-Rapperinnen des Landes und konnte bereits etliche Erfolge feiern - allein ihr Song ‘Kein Wort’ hat über 92 Millionen Streams. Die beiden Künstlerinnen sind eine perfekte Ergänzung zu den bewährten DSDS-Juroren Dieter Bohlen und Pietro Lombardi - wir haben unsere Wunschbesetzung für die 21. Staffel gefunden!"

Beatrice Egli sagt derweil, sie habe den Job auch angenommen, "um dem gesamten Team hinter den Kulissen, Dieter und vor allen Dingen auch dem DSDS-Publikum meinen Respekt und meine Dankbarkeit zu zeigen". Die Sendung sei der Ursprung ihrer Karriere. Und Loredana sagt: "Ich habe der Musik sehr viel zu verdanken. Vor allem habe ich durch sie gelernt, dass man alles erreichen kann, wenn man an sich glaubt und hart an sich arbeitet. DSDS ist für talentierte Künstlerinnen und Künstler der perfekte Einstieg, um eine Musikkarriere zu starten." Noch können sich Interessierte für die kommende Staffel bewerben, Mitte Dezember startet die Casting-Tour durch Deutschland.