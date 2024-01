Happy Anniversary, Producers Club! Wenn am Montag, den 5. Februar 2024, der neue Sat.1-Chef Marc Rasmus an den Kölner Kaiser-Wilhelm-Ring kommt, um knapp 100 Tage nach seinem Amtsantritt einen exklusiven Ausblick auf seine Pläne für den Sender zu geben, ist das bereits der 25. Abend der Veranstaltungsreihe im Kölner Residenz-Theater, bei der Sender und Streamingdienste seit 2018 der Kreativszene ihre Strategie pitchen. Neben einem Talk und anschließendem Networking bei Open Bar bilden Präsentationen der Referentinnen und Referenten den Kern des DWDL Producers Club.

Zum Jubiläum des vor sechs Jahren etablierten Get Togethers erhöhen wir die Schlagzahl und freuen uns auf ein besonders prominentes LineUp. Nach Marc Rasmus kommt am 27. Februar Katja Hofem, Vice President Content DACH bei Netflix, nach Köln. Konkurrenz belebt das Geschäft: Schon am 11. März ist dann Philip Pratt, Head of German Originals bei Prime Video bzw. Amazon Studios zu Gast. Und am 17. April kommt die neue Vox-Programmgeschäftsführerin Kirsten Petersen in den DWDL Producers Club, dessen neuer Partner der Kölner TV-Dienstleister runge.tv ist.

„Klasse statt Masse, Nähe statt Größe: Wir sind dankbar, dass die Branche den exklusiven DWDL Producers Club im Ambiente des Kölner Residenz-Theater genauso schätzt wie wir und freuen uns auf Marc Rasmus, Katja Hofem, Philip Pratt und Kirsten Petersen. Ein herzlicher Dank geht auch an unseren neuen Partner runge.tv“, sagt Thomas Lückerath, Gründer des Medienmagazins. „Wertvolle Informationen aus erster Hand, dazu entspanntes Networking mit Drinks in schöner Atmosphäre machen den DWDL Producers Club so attraktiv. Da sind wir gerne dabei“, erklärt Rudolf Runge, Geschäftsführer des neuen Partners runge.tv.

Die Anmeldung für den ersten Abend mit Marc Rasmus startet am Montag, den 15. Januar. Das Ticketing für die weiteren Abende beginnt jeweils am Tag nach dem vorherigen Producers Club. Mehr Informationen gibt es auf der Website der Veranstaltungsreihe.