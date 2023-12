am 14.12.2023 - 19:40 Uhr

Über zwei Jahrzehnte war die Sendung "Planet Wissen" Teil mehrerer ARD-Sender – 2024 wird sich das ändern. Wie der federführend verantwortliche WDR gegenüber "Wunschliste" bestätigte, soll die Produktion des Formats Ende 2023 eingestellt werden. Darauf hätten sich die drei Produktionspartner geeinigt. Partner des WDR waren in diesem Punkt der BR und der SWR. Durch die Einstellung der Traditionsmarke soll es möglich werden, dass digitaler Wissenscontent auch für jüngere Zielgruppen gestärkt wird, heißt es. Details blieben zunächst aber aus.

Das Finale von "Planet Wissen" soll am 12. Januar 2024 ab 10:55 Uhr im WDR ausgestrahlt werden. Thema in der letzten Folge wird die Frage sein, warum gemeinsame Mahlzeiten so wichtig sind. Wie üblich widmet sich das einstündige Programm einem größeren Themenkomplex.

Grundsätzlich gehen die ARD-Sender aber unterschiedlich mit der Programmmarke um. Der WDR etwa will wochentags auch im kommenden Jahr auf "Planet Wissen" setzen, dann aber Wiederholungen ausstrahlen. ARD alpha setzt fortan ebenfalls auf Re-Runs, sowohl im Nachmittagsprogramm als auch am späteren Abend.

Anders beim SWR: Der SWR trennt sich sogar noch in dieser Woche von der Traditionsmarke. Die letzte Folge dort soll schon am Freitag ausgestrahlt werden – ab 2024 übernehmen die Programme "Brisant", "Eisenbahn-Romantik" und "Verrückt nach Zug" die Sendeplätze. Die letzte Sendung wird übrigens von Andrea Grießmann moderiert, die seit zwölf Jahren dabei ist. Zu den Moderatorinnen und Moderatoren des Formats gehören zudem Dennis Wilms, Birgit Klaus, Jo Hiller, Rainer Maria Hilg und Caro Matzko.