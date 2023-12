Am Montagabend begrüßten zunächst noch Dunja Hayali und Gundula Gause gemeinsam das Publikum des "heute journals". Nachdem Hayali mit Bundesminister Cem Özdemir über die Bauernproteste in Berlin gesprochen hatte, ging es zu Gundula Gause, die einige Nachrichten präsentierte. Doch bei einem Bericht über Angriffe der israelischen Armee im Gazastreifen stellten sich ganz offenbar gesundheitliche Probleme bei der Nachrichtensprecherin ein.

Gause sprach in den Sekunden danach immer undeutlicher, brachte die Moderation des Beitrags aber noch zu Ende. Dabei war sie übrigens nicht im Bild zu sehen. Danach ging es allerdings nicht mehr zurück zur Nachrichtenmoderatorin, sondern direkt zu Hayali, die sich zunächst nichts anmerken ließ, und bei der es um den russischen Angriffskrieg in der Ukraine ging - und die dann auch noch mit einem falsch eingeblendeten Foto zu kämpfen hatte. Auch der spätere Nachrichtenblock wurde von Hayali präsentiert. Gundula Gause tauchte in der Sendung nicht mehr auf.

Ganz am Ende der Sendung klärte Dunja Hayali die Situation für die Zuschauerinnen und Zuschauer aber noch auf - und gab Entwarnung zum Gesundheitszustand der Kollegin. "Dass ich die Sendung jetzt alleine zu Ende bringen musste, liegt einfach daran, dass es Gundula schwindelig geworden ist", so die Journalistin. Es gebe allerdings schon Entwarnung, so Hayali noch live auf Sendung: "Es geht ihr wieder besser". Damit nahm sie auch vielen Spekulationen den Wind aus den Segeln, die in den sogenannten sozialen Netzwerken schon aufgekommen waren. In jedem Fall lässt sich festhalten: In dieser schwierigen Live-Situation haben alle Seiten so professionell wie es nur geht reagiert.