Stefanie Ren, die zuletzt "A Thin Line" für Paramount+ schrieb, aber auch an "Nicht tot zu kriegen" (RTL) arbeitete, kümmert sich aktuell als Headwriterin um eine Neuauflage des Stoffs "Das Experiment – Black Box" von Mario Giordanos als Serie. Der zu Grunde liegende Roman wurde Anfang des Jahrtausends veröffentlicht, obendrein erschien damals auch ein Kinofilm, der unter anderem deutsche Filmpreise abräumte.

Grundsätzlich geht es auch diesmal wieder um das Erforschen menschlichen Verhaltens unter extremen Bedingungen. Wäre die Welt eine bessere, eine gewaltfreie, wenn Frauen sie führen würden? Gerechter, wenn sich Frauen und Männer paritätisch die Macht teilten? "Die Thematik ist zeitlos und relevanter denn je. Gerade in unserer gegenwärtig herausfordernden Zeit ist das Publikum bereit für neue, innovative Interpretationen und Gedankenspiele wie in der Neuverfilmung von "Das Experiment - Black Box", so Klaus Zimmermann, Managing Partner von Dynamic Television, das hinter der geplanten Serie steht. Dynamic produziert weltweit, unter anderem Netflix* "Ginny & Georgia".



Der Rowohlt Verlag kommentierte die Serienpläne: "Mario Giordanos Auseinandersetzung mit den Untiefen der menschlichen Natur, inzwischen in zehn Auflagen erschienen, ist ein Klassiker und doch weiter von bleibender Aktualität. Wir freuen uns, dass Dynamic Television eine neue, moderne Serienadaption angeht." Ein Abnehmer für die "Das Experiment – Black Box"-Serie ist aktuell noch nicht gefunden. Es heißt, es würden Gespräche mit verschiedenen Sendern laufen. Um ein möglichst breites Publikum anzusprechen, würden "nicht nur etablierte, sondern auch potentiell neue Konstellationen ausgelotet."

Fest steht derweil schon ein ungefährer Zeitplan. Nach aktuellem Stand sind die Dreharbeiten für die Psychothriller-Serie für Ende 2024 geplant.