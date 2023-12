Es war eine klare Zielsetzung eines neuen RTL-Formats: "Achtung Verbrechen" trat im Spätwinter dieses Jahres bei RTL an, um "die Berichterstattung über das Thema Kriminalität im TV weiterzuentwickeln", sagte Moderator Dieter Könnes damals im DWDL-Interview und ergänzte, man lege dabei einen sehr deutlichen Fokus auf Prävention. Zwei Folgen des Formats liefen in diesem Jahr – beide mit einstelligen Marktanteilen. Von einem linearen Erfolg kann also nicht wirklich die Rede sein. In den vergangenen Monaten war es daher recht ruhig geworden um das Format, das vermutlich ein Stück von dem Kuchen abhaben wollte, von dem "Aktenzeichen XY" regelmäßig zur Genüge nascht.

Inzwischen ist aber klar: Eine neue Folge ist in Planung. Entsprechendes hat eine Sprecherin von RTL gegenüber DWDL.de bestätigt. Wenngleich es noch keinen Sendetermin gibt, soll die Ausgabe Mitte Januar in den EMG Studios in Hürth bei Köln produziert werden.



Ob die Produktion inhaltlich an Stellschrauben gedreht hat, ist nicht bekannt. In diesem Jahr waren teils recht lange Beiträge Teil des Formats. In der nächsten Folge soll es offenbar unter anderem darum gehen, warum Betrug in Zukunft durch den missbräuchlichen Einsatz von Künstlicher Intelligenz noch schwerer zu erkennen ist oder wie gefährlich es werden kann, wenn unsere persönlichen Daten in die falschen Hände geraten. Die Sendung erklärt, wie kann man sich vor Überfällen in Uniform schützen kann und deckt das schmutzige Geschäft mit Abnehmspritzen auf. Unterschiedliche RTL-Gesichter sollen mitwirken, darin Richter Ulrich Wetzel und "Doc Caro".

Moderieren wird abermals Dieter Könnes, der zuletzt im RTL-Programm etwas seltener zu sehen war, was auch daran liegt, dass "stern TV am Sonntag" derzeit wegen der Live-Übertragungen der National Football League pausiert.