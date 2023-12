Noch lässt die Besinnlichkeit auf sich warten: Wenige Tage vor Weihnachten werden in Köln noch ein paar Weichen gestellt und das nicht nur beim WDR, wo Intendant Tom Buhrow am Dienstag seinen vorzeitigen Abschied ankündigte. Auch auf der anderen Rheinseite, in Köln-Deutz, gibt es weitere personelle Veränderungen, über die die Belegschaft am Mittwochmorgen in einem „Business Update Spezial“ informiert wurde.

Zum 1. Januar 2024 führt RTL Deutschland die drei Bereiche Brand & Marketing, Crossmedia und Consumer Products zu einem Unternehmensbereich zusammen, dessen Führung Thorsten Braun übernimmt. Der 51-Jährige war bislang Geschäftsführer von Super RTL (was von 20.15 Uhr bis in die Nacht inzwischen zwar RTL Super heißt und den Rest des Tages eigentlich Toggo, aber offiziell weiter unter Super RTL firmiert) und Chief Consumer Products Officer bei RTL Deutschland. Er kam im Mai 2020 von der Walt Disney Company zu Super RTL nach Köln.

In seiner neuen Funktion sei Braun neben dem schon vertrauten Lizenz- und Merchandisinggeschäft künftig für Crossmedia-Projekte aber vorrangig für die Markenstrategie und -entwicklung, Aufbau, Kampagnen-Konzeption sowie Umsetzung aller Marketing-Aktivitäten für das gesamte Markenportfolio von RTL Deutschland über alle Zielgruppen und Plattformen hinweg verantwortlich. Diese Marketing-Aufgaben lag bislang in den Händen von Julian Weiss, der das Unternehmen auf eigenen Wunsch und im allerbesten gegenseitigem Einvernehmen verlässt, um sich neuen unternehmerischen Herausforderungen zu widmen.

„Thorsten Braun hat Super RTL in den letzten Jahren gezielt weiterentwickelt und die Kinderexpertise über alle Plattformen innerhalb von RTL Deutschland erfolgreich ausgebaut. Mit seiner langjährigen Erfahrung im Inhalte-, Marken- und Vermarktungsgeschäft wird er die Bereiche Brand & Marketing, Crossmedia und Consumer Products erfolgreich zusammenführen und den strategischen Ausbau des neuen Bereiches vorantreiben“, erklärt Stephan Schmitter, Geschäftsführer Programm und ab Januar CEO von RTL Deutschland.

© MG RTL D / Boris Breuer Oliver Schablitzki

„Umso mehr freue ich mich, dass er als neuer Geschäftsführer von Super RTL nun auch zu der Marke zurückkehrt, mit der seine Laufbahn bei RTL Deutschland begann. Bei ihm ist die digitale Weiterentwicklung von Super RTL und Toggo in den allerbesten Händen“, erklärt Schmitter. „Gleichzeitig möchte ich mich ganz herzlich bei Julian Weiss für die hervorragende Zusammenarbeit und das große Engagement bedanken, mit dem der Bereich Brand & Marketing für das gesamte Markenportfolio arbeitet. Julian hat den Weg zur neuen Markenidentität von RTL in den vergangenen Jahren maßgeblich mitgestaltet und vorangetrieben. Ich wünsche ihm für seine berufliche und private Zukunft alles Gute und viel Erfolg.“