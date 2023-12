Entertainer Gunter Emmerlich ist im Alter von 79 Jahren an Herzversagen gestorben. Das hat sein Management am Mittwoch gegenüber mehreren Medien bestätigt. 1944 in Eisenberg geboren, war Emmerlich auch ein bekannter Sänger, wie man einst in der DDR-Fernsehen-Sendung "Notenbank" betrachten konnte. Bekannt wurde Emmerlich auch durch die von ihm moderierte Sendung "Showkolade", die zwischen 1987 und 1990 13 Mal im Fernsehen der DDR lief und stets tolle Quoten einfuhr.

Nach der Wiedervereinigung war Emmerlich vermehrt auch in ARD und ZDF zu sehen. Zwischen 1993 und 2006 etwa präsentierte er für den MDR die Musiksendung "Zauberhafte Heimat". Darin ging es vor allem um volkstümliche Musik. Zu seinen Werken gehören in dieser Zeit aber auch Sendungen wie "Nimm Dir Zeit" oder "Gunther und drüber". Erst in der vergangenen Woche war Emmerlich zu Gast im MDR-"Riverboat". Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU), nannte Emmerlich in einem Pressestatement einen "großen Unterhaltungskünstler und begnadeten Opernsänger."

MDR-Intendant Ralf Ludwig erklärte am Mittwochnachmittag: "Mit tiefer Traurigkeit nehmen wir die Nachricht vom Tod Gunther Emmerlichs auf. Wir möchten seiner Familie, seinem Freundeskreis und seinen Fans unser aufrichtiges und herzliches Beileid und Mitgefühl aussprechen. Gunther Emmerlich war ein außergewöhnlicher Mensch, Sänger und Moderator aus unserer Region, geschätzt und beliebt weit über Mitteldeutschland hinaus." Der MDR verliere mit ihm eine einzigartige Persönlichkeit und einen charismatischen Botschafter seiner Heimat. "Er hat Rundfunkgeschichte mitgeschrieben und geprägt. Auch der Mitteldeutsche Rundfunk hat ihm viel zu verdanken."



Am Mittwochabend sendet der MDR nun eine kürzlich aufgezeichnete Weihnachtssendung mit Emmerlich: "Wenn Engel lachen", zugleich die letzte Show, die er moderiert hat. Ab 22:15 Uhr folgt die Sendung "Legenden: Ein Abend für Gunther Emmerlich". Um 23.45 Uhr wird die von Gunther Emmerlich 1994 präsentierte Sendung "Lieder zum Fest" aus seiner Geburtsstadt Eisenberg gezeigt. Danach folgt eine Aufzeichnung der Aufführung von "Der Freischütz" zur Wiedereröffnung der Semperoper 1985 mit Emmerlich in einer der Hauptrollen.