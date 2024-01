am 11.01.2024 - 09:57 Uhr

Über ein Jahrzehnt ist es her, dass die ARD die Idee hat, die Quoten am Vorabend mit Schmunzelkrimis auf Vordermann zu bringen – und das (inzwischen längst wieder verschwundene) Label "Heiter bis tödlich" einführte. Auch wenn die Dachmarke tot ist, einige Formate existieren noch heute. "Morden im Norden" etwa, auch wenn dieser Krimi die Schmunzelanteile fast abgeschafft hat – oder etwa "Hubert ohne Staller" – jene Serie, die 2011 als "Hubert und Staller" an den Start ging.

Der grantige Revierleiter Girwidz (Michael Brandner) und eine neugierige Lokaljournalistin (Monika Gruber) machen den Polizisten oft das Leben schwer, doch mit der nötigen Portion Gelassenheit und Humor bringen Hubert und Staller die Verbrecher hinter Gitter. Von "Hubert und Staller", das inzwischen "Hubert ohne Staller" heißt, sind bis dato elf Staffeln im Ersten auf Sendung gegangen.