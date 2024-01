Unter dem Titel "Raus aufs Land" brachte der RBB im vergangenen Jahr eine neue Doku-Reihe in die ARD-Mediathek, in deren Mittelpunkt Berlinerinnen und Berliner stehen, die in Brandenburg eine neue Heimat suchen. Das kam offensichtlich so gut an, dass jetzt eine Fortsetzung in den Startlöchern steht, an der sich zusätzlich der Hessische Rundfunk beteiligt hat.

Gleich sieben neuen Folgen sind auf diese Weise entstanden. Diese stehen ab diesem Donnerstag in der ARD-Mediathek zum Abruf bereit und erzählen erneut Geschichten von Protagonisten, die die Stadt verlassen und aufs Land ziehen. Vier Folgen erzählen von Berlin und Brandenburg, drei weitere sind in Hessen angesiedelt. Sie alle eint, dass der Schwerpunkt in jeder Folge auf einer Geschichte zwischen Hoffnung und Rückschlägen liegt.

Im Fernsehen wird die zweite Staffel darüber hinaus ebenfalls zeitnah zu sehen sein: So zeigt das RBB Fernsehen die neuen Folgen von "Raus aufs Land" am Mittwoch, den 24. Januar um 20:15 Uhr, im HR Fernsehen erfolgt die Ausstrahlung ab dem kommenden Wochenende jeweils sonntags um 19:00 Uhr im Vorfeld der "Hessenschau".

"Bin ich schön?"

Mit "Bin ich schön?" startet am 20. Februar indes eine weitere neue Dokuserie in der ARD-Mediathek. Diese soll sich kritisch mit Schönheitseingriffen auseinandersetzen. Konkret werden vier Protagonistinnen und Protagonisten über mehrere Monate hinweg auf ihrem Weg zur Selbstoptimierung begleitet. Eine Ausstrahlung ist darüber hinaus auch im NDR Fernsehen geplant: Dort gibt es das von Drive Beta produzierte Format am 20. und 26. Februar jeweils um 21:00 Uhr zu sehen.