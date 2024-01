Cape Cross stellt sich neu auf: Das bisherige Geschäft der Cape Cross Studio- und Filmlichtgesellschaft und der Mile 108 Gripstore GmbH wird in der Cape Cross Entertainment Services GmbH zusammengefasst. Das Unternehmen bietet damit technische Dienstleistungen wie Beleuchtung, Rigging, Beschallung, Medientechnik sowie Bühnentechnik und Framework für Studio-, Live- und Eventformate aus einer Hand. Obendrein bietet man künftig auch Kamerapersonal für EB- und Studio-Drehs an. Dieser Schritt erfolgt unter der Leitung von Ole Kelger, der neu zu dem Unternehmen stößt. Geführt wird das Unternehmen weiter von Timo von Burgsdorff als Head of Production und Raimo Heduschke als technischem Betriebsleiter.

Die Postproduktions-Unit wird in die eigene Tochterfirma Cape Cross Postproduktions GmbH überführt, die somit die Bereiche Schnitt, Media Storage, Tonnachbearbeitung, Colour Grading und Special FX abdeckt. Neben den bisherigen Kölner Standorten in Mühlheim und Braunsfeld kommt nun auch noch ein Standort in Ossendorf hinzu. Cape Cross wird dann auch die Postproduktion für die Banijay-Tochter Good Times übernehmen. Die Gesamtführung des Unternehmens liegt bei Jürgen Brügge als Head of Postproduktion. Neben dem technischen Personal verfügt die Cape Cross Postproduktions GmbH ab sofort über einen Pool von 20 Cutterinnen und Cuttern. Die Leitung dieser Abteilung übernimmt Mitte Februar Simon Griemert.

Manuel Meloh, Managing Director der Cape Cross-Gesellschaften, erklärt zur Neuaufstellung: "Mit der Erweiterung unserer Geschäftsfelder können wir uns noch stärker auf die spezifischen Bedürfnisse der Produktionen vor Ort, als auch in der Postproduktion konzentrieren. Gleichzeitig freue ich mich, unseren Personalstamm um Cutterinnen und Cutter in der Postproduktion sowie Kamerapersonal bei der CCES zu erweitern und heiße die neuen Kollegen herzlich willkommen. Ich blicke mit großer Vorfreude auf die Zusammenarbeit mit dem neuen, erweiterten Führungsteam und natürlich auf viele spannende Formate in den kommenden Monaten."