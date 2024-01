am 17.01.2024 - 12:11 Uhr

Dass die deutsche Handball-Nationalmannschaft bei der EM im eigenen Land die Hauptrunde erreicht hat, stand schon vor der Niederlage gegen Frankreich fest. Nun ist klar, gegen wen das DHB-Team in den kommenden Tagen antreten wird - sowie wo und wann die Spiele zu sehen sein werden.

Die gute Nachricht für Fans: Sämtliche Hauptrunden-Spiele laufen wieder zur besten Sendezeit, der Anpfiff erfolgt um 20:30 Uhr. Zum Start in die Hauptrunde trifft die Nationalmannschaft am Donnerstag im ZDF auf Island, das Heimatland von Bundestrainer Alfred Gislason. Durch die Übertragung verschieben sich die Talkshows "Maybrit Illner" und "Markus Lanz" voraussichtlich um 15 Minuten nach hinten.

Das zweite Hauptrunden-Spiel gegen Österreich wiederum ist am Samstagabend im Ersten zu sehen, ehe am Montag beim Spiel zwischen Deutschland und Ungarn wieder das ZDF übernimmt. Das abschließende Spiel gegen die kroatische Nationalmannschaft läuft schließlich am kommenden Mittwoch im Ersten.

Die Live-Übertragungen der Handball-Europameisterschaft erwiesen sich zuletzt als Quoten-Hit für die öffentlich-rechtlichen Sender. Mit durchschnittlich fast acht Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern markierte das Spiel zwischen Deutschland und Frankreich am Dienstag einen neuen Turnier-Rekord. Bei den 14- bis 49-Jährigen lag der Marktanteil sogar bei herausragenden 34,0 Prozent (DWDL.de berichtete).