Schon seit dem Jahr 2000 gibt's im BR Fernsehen einmal im Monat "Kabarett aus Franken", seit fast zehn Jahren nun moderiert von Ingo Appelt. Doch die kommende Ausgabe am Donnerstag um 21 Uhr wird seine letzte als Moderator sein: "Nach einem erfolgreichen Jahrzehnt mit 'Kabarett aus Franken' ist es für mich an der Zeit für etwas Neues", so Appelt, der zwar in Essen geboren wurde, seit seiner Kindheit aber viele Jahre im unterfränkischen Würzburg gelebt hat.

"Wir danken Ingo Appelt für die langjährige gute Zusammenarbeit und wünschen ihm alles Gute", sagt Tassilo Forchheimer, Leiter von BR Franken. "In der Reihe der inzwischen sechs Moderatoren hat er 'Kabarett aus Franken' länger moderiert als jeder andere und die Sendung überregional bekannt gemacht. 'Kabarett aus Franken' hat jedoch auch immer vom Wandel gelebt, weshalb wir uns nun auf ein neues Kapitel und ein neues Gesicht freuen."

Appelts Nachfolge tritt bei der nächsten Sendung am 7. März der Stand-up-Comedian, Podcaster und Autor Markus Barth an. Barth ist nun wieder gebürtiger Franke: Er wurde in Bamberg geboren und wuchs in Zeil am Main auf. Seit mehr als 20 Jahren arbeitet er als TV-Autor, war u.a. Headautor bei der "Wochenshow" und "Was guckst du" und steht seit 2007 selbst als Kabarettist auf der Bühne. Derzeit spielt er sein fünftes Programm "Ich bin raus".

In der Zeit vor Ingo Appelt wechselte die Moderation der Sendung deutlich häufiger. Zu den früheren Moderatoren gehören Volker Heißmann, Mäc Härder, Klaus Karl-Kraus sowie Bernd Händel und Norbert Neugirg.