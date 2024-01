Im Rahmen einer umfassenden Content-Kooperation, die den Austausch diverser Programminhalte beinhaltet, hat RTL nun bekannt gegeben, welche sieben Formel-1-Rennen der Saison 2024 der Sender in seinem Programm ausstrahlt. Diese Rennen sind dann sowohl bei RTL als auch bei Sky zu sehen, 17 weitere Rennen gibt es nur im Pay-TV. Fans im Free-TV erleben die Rennaction nicht nur beim Saisonautakt in Bahrain, sondern noch sechs weitere Male. Allerdings gibt es nach dem Auftaktrennen am ersten März-Wochenende eine relativ lange Pause.

Das nächste Free-TV-Rennen findet erst am 21. Juli in Ungarn statt. Auch am 28. Juli (beim Klassiker in Belgien) und am 25. August in Holland ist RTL am Start. Die weiteren Free-TV-Rennen finden am 1. September (Monza) sowie am 15. September in Aserbaidschan statt. Zwei Dinge sind erstaunlich: Auch für das Rennen in Las Vegas Ende November hat sich RTL entschieden. Es ist der drittletzte Grand-Prix des Jahres. Hier ist der Rennstart auf sieben Uhr morgens terminiert. Und: Nicht bei RTL laufen wird das prestigeträchige Rennen in Monaco.



An diesen sieben Wochenenden wird RTL neben dem Rennen auch das Qualifying oder das Sprint-Rennen zeigen. Zudem wird RTL noch fünf weitere Sprints/Qualifyings an anderen Rennwochenenden übertragen. An den dann noch verbleibenden zwölf Rennwochenenden laufen Sprint oder Qualifying bei RTL+, das dann das Sky-Signal übernimmt.



Festgelegt wurde inzwischen auch, an welchen beiden Daten RTL nochmals die Zweitliga-Konferenz von Sky ins Angebot nimmt. Vergangenen Sonntag war das erstmals der Fall, der Zuspruch der Fans hielt sich aber noch in argen Grenzen. So wird RTL eine Zweitligakonferenz am 32. Spieltag dieser Saison zeigen, der Anfang Mai ausgetragen wird. Zudem am ersten Spieltag der kommenden Saison, also Anfang August.

Im Gegenzug bekommt Sky das Recht, zwei Europa-League-Spiele pro Spielwoche zu senden. Die RTL-Gruppe hält an dem Fußballwettbewerb bekanntlich langfristig sehr umfassende Rechte. Geplant ist, wie zu hören ist, dass Sky hier den Kommentar und das Signal von RTL+ übernimmt.