Die ARD hat den Sendetermin für die vierte Staffel der Serie "Charité" festgelegt: Ab dem 5. April werden die neuen Folgen ihre Premiere in der ARD-Mediathek feiern, die lineare Ausstrahlung folgt dann ab dem 9. April immer dienstags in Doppelfolgen. Zum Auftakt hat die ARD zudem einen ganzen Thementag angekündigt, der sich mit der "Medizin von Morgen" beschäftigen wird, unter anderem auch mit einer Doku mit Eckart von Hirschhausen.

Während die erste Staffel der Serie "Charité" noch zu den Zeiten von Robert Koch, Paul Ehrlich, Emil Behring und Rudolph Virchow Ende des 19. Jahrhunderts spielte, wurde in den darauffolgenden Staffeln zunächst die Zeit des Nationalsozialismus gegen Ende des Zweiten Weltkriegs und dann die Zeit des Mauerbaus in den 1960ern thematisiert. Zur vierten Staffel ändert sich das nun grundlegend, denn sie ist im Jahr 2049 angesiedelt. Und diese Zeit stellen sich die Macherinnen und Macher der Serie so vor: In Berlin herrschen unmenschlich hohe Temperaturen, eine neue Gesundheitsreform spaltet die Charité ebenso wie die Gesellschaft, unbekannte Bakterien drohen hochgefährliche Infektionen auszulösen und Hacker können inzwischen über Leben und Tod entscheiden.

Im Detail liest sich die Zusammenfassung des Inhalts so: "Die Leiterin der Mikrobiologie an der Charité Maral Safadi (Sesede Terziyan) wird mit einem unbekannten, sehr gefährlichen Bakterium konfrontiert. Im Wettlauf gegen die Zeit stehen ihr nicht nur politische Interessen im Weg, sondern auch Druck aus ihrem nächsten Umfeld. Denn die neue Gesundheitsreform, die über Behandlungen auf Basis eines Punktesystems entscheidet und von Maral unterstützt wird, spaltet nicht nur zunehmend die Gesellschaft, sondern auch die Belegschaft der Charité sowie Marals Familie.

Ihre Mutter Seda (Adriana Altaras), Chirurgin an der Klinik, will gegen die Ungerechtigkeit der neuen Reform kämpfen und gründet heimlich eine „Schattenklinik“, in der auch Patientinnen und Patienten, die aus dem Raster des Scores gefallen sind, behandelt werden können. Nach und nach gewinnt sie mehr Verbündete, wie Pflegeleiterin Marlene Hirt (Gina Haller). Während Maral auf einen weiteren Durchbruch ihrer Mikrobiom-Forschung hinarbeitet, läuft im Untergrund der Kampf für Gerechtigkeit. Bis ein Hacker-Angriff die Charité lahmlegt und alle daran erinnert, wofür sie leben und arbeiten: zum Wohle aller Patientinnen und Patienten." Produziert wird die Serie von UFA Fiction.