In wenigen Wochen werden die Produktionsarbeiten zum ZDF-Krimi "Ostfriesenhölle" abgeschlossen. Dabei handelt es sich um die 14. Verfilmung eines Krimis, dem eine Buchreihe von Klaus-Peter Wolf zu Grunde liegt und in der Ann Kathrin Klaasen an der Küste ermittelt. "Ostfriesenhölle" erschien 2020, seitdem kamen noch vier weitere Bücher auf den Markt. Während Wolf seit 2007 pro Jahr einen neuen Band auf den Markt wirft, kommt die Filmreihe auf weit weniger Konstanz. Neun Filme wurden bislang ausgestrahlt und in diesen haben schon drei unterschiedliche Frauen die Hauptfigur Ann Kathrin Klaasen gespielt. Seit Folge sieben wird diese von Picco von Groote gespielt, zuvor waren in jeweils drei Filmen Christiane Paul und Julia Jentsch als Haupt-Ermittlerin zu sehen.