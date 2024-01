Um die Frage, wie gut Tiefkühlkost wirklich ist, kümmerte sich RTL im zurückliegenden August in einer ersten Folge von "Gecheckt". Rund elf Prozent Marktanteil holte das Debüt damals bei den Zuschauerinnen und Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren. Inzwischen gibt es Licht für weitere Ausgaben. Die Rede ist von insgesamt drei neuen "Gecheckt"-Folgen, in denen sich Mareile Höppner Themen widmet, "die uns täglich beschäftigen". In der ersten Ausgabe dieses Jahres, die der Kölner Sender am Donnerstag, 29. Februar zur besten Sendezeit einplant, dreht sich alles um Fleisch.