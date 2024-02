am 01.02.2024 - 16:05 Uhr

Ende September vergangenen Jahres wurde überraschend bekannt, dass der langjährige Geschäftsführer von BurdaForward, der erst im Jahr zuvor in die Geschätsführung des BurdaVerlags berufen worden war, den Konzern nach 15 Jahren verlässt. Nun ist klar, wo es ihn hinzieht: Ab dem 1. April wird er neuer Chief Operating Officer bei der DuMont-Mediengruppe aus Köln. Der Geschäftsleitung gehören außerdem weiterhin CEO Christohp Bauer und CFO Stefan Hütwohl an.

Christoph Bauer bezeichnete Eckert als "einen der erfahrensten Manager im Bereich Digital-Publishing und Verlagsmanagement". "Wir sind überzeugt, dass er unserem Medien- und Technologieunternehmen bei seiner erfolgreichen Transition wichtige Impulse geben und die digitale Diversifikation wie unser Wachstum konsequent weiter beschleunigen wird", so Bauer.

Oliver Eckert selbst kommentiert seinen neuen Job so: "Ich freue mich sehr auf das Team von DuMont – ein Unternehmen, das es seit über 400 Jahren versteht, sich immer wieder neu zu erfinden. Mit Mut und Kreativität. Heute ist DuMont eine Gruppe von Unternehmen, die sich erfolgreich digitalisiert und in den Bereichen Publizistik, Daten und Technologie diversifiziert. Das beeindruckt und reizt mich. Gemeinsam mit meinen neuen Kolleginnen und Kollegen möchte ich meine Erfahrungen und Ideen in die dynamische Weiterentwicklung dieses außergewöhnlichen Familienunternehmens einbringen. Ich bin fest davon überzeugt, dass nachhaltiger wirtschaftlicher Erfolg nur mit Innovationskraft möglich ist."

Aus dem Aufsichtsrat lassen Isabella Neven DuMont und Christian DuMont Schütte folgendes Statement verbreiten: "Mit Oliver Eckert verstärken wir unser Management Board um einen Experten für digitale Geschäfte mit sehr großer Erfahrung und tragen dem Wachstum unserer Gruppe von Unternehmen Rechnung. Besonders freuen wir uns, dass er auch über einen journalistischen Background verfügt."