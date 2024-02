am 05.02.2024 - 11:53 Uhr

Lena Mosel zieht es in den Norden, genauer gesagt nach Niedersachsen: Im NDR Fernsehen wird Mosel von Dienstag an das Moderationsteam des Regionalmagazins "Niedersachsen 18:00" Uhr verstärken, wie der öffentlich-rechtliche Sender mitteilte. Sie kommt vom Nachrichtensender Welt, für den sie in den vergangenen acht Jahren als Redakteurin, Reporterin und Moderatorin gearbeitet hat.

"Ich freue mich ungemein auf den Start beim NDR und auf die Menschen in Niedersachsen", so Lena Mosel. "Nach vielen Jahren überwiegend bundespolitischer Berichterstattung ist es schön, den Fokus wieder enger zu fassen, auf die Themen und Geschichten im Sendegebiet zu schauen - nah bei den Menschen."

Chefredakteur Thorsten Hapke: "Lena Mosel hat uns in ihrer frischen, zugewandten Art überzeugt. Sie vermittelt Themen in klarer Sprache und ist als ausgebildete Politikjournalistin außerdem in der Lage, inhaltsreiche Interviews zu führen, wenn es sein muss, durchaus auch kritisch. Damit ist sie die ideale Ergänzung unseres Teams." Neben Mosel führen auch weiterhin Tina Hermes, Kathrin Kampmann und Johannes Avenarius durch "Niedersachsen 18:00".