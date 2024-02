am 05.02.2024 - 16:21 Uhr

Phoebe Gaa wechselt fürs ZDF zum 1. März 2024 nach Istanbul und übernimmt dort die Leitung des Korrespondentenbüros, das neben der Türkei auch für Iran und Afghanistan zuständig ist. Sie war fürs ZDF von 2017 bis 2023 als Korrespondentin in Moskau, davor arbeitete sie von 2014 bis 2017 als Redakteurin im "heute-journal" und war als Studiovertretung und Repoprterin in Großbritannien, Brasilien, Marokko und Griechenland unterwegs.

In Istanbul löst sie Jörg Brase ab, der nach 15 Jahren als Studioleiter zunächst in Nairobi und dann in Istanbul ins ZDF-Hauptstadtstudio nach Berlin zurückkehrt, wo er wie vor seinem Wechsel ins Ausland auch wieder für "Frontal" tätig sein wird.

ZDF-Chefredakteurin Bettina Schausten: "Ich danke Jörg Brase für exzellente Reportagen und Analysen, mit denen er unseren Zuschauerinnen und Usern politische Entwicklungen, Konflikte sowie die Menschen in der Türkei und im Iran nähergebracht hat. Phoebe Gaa ist bestens auf die journalistischen Herausforderungen im neuen Berichtsgebiet vorbereitet. Aus Moskau hat sie auch in Kriegszeiten professionell und profund über die politische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Situation in Russland berichtet."