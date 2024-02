Kabel Eins wird demnächst mit einiger Verspätung eine neue US-Serie ins Programm nehmen: Ab dem 2. März zeigt der Privatsender samstags um 20:15 Uhr das Mysterdydrama "Manifest", die hierzulande bereits beim Pay-TV-Sender ProSieben Fun zu sehen war. Kabel Eins wird nun direkt die erste Staffeln zeigen, wie ein Sendersprecher auf DWDL.de-Nachfrage bestätigte. Geplant ist, wöchentlich vier Folgen am Stück auszustrahlen.

"Manifest" beginnt mit dem Montego-Air-Flug 828 von Jamaika nach New York City, bei dem heftige Turbulenzen auftauchen. Bei der anschließenden Landung erfahren die Fluggäste und Besatzungsmitglieder von der National Security Agency, dass seit dem Abflug mehr als fünf Jahre vergangen sind und wegen des lang anhaltenden Verschwindens des Flugzeugs alle für tot erklärt wurden.

In den USA feierte "Manifest" bereits im Herbst 2018 Premiere beim Fernsehsender NBC. Insgesamt drei Staffeln wurden dort ausgestrahlt, ehe die Serie zunächst eingestellt wurde. Weil die Serie bei Netflix jedoch einen Spitzenplatz erreichte, gab der Streamingdienst schließlich eine vierte und letzte Staffel in Auftrag, deren Ausstrahlung Ende 2022 und Mitte 2023 erfolgte.

Bei Kabel Eins dürften die Quotenerwartungen indes nicht allzu hoch sein, schließlich verzeichnete der Sender am Samstagabend zuletzt mit Wiederholugen der Serien "FBI: Special Crime Unit" und "FBI: Most Wanted" nur sehr überschaubare Quoten. Am vergangenen Wochenende lag der Marktanteil in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen zeitweise bei weniger als einem Prozent.