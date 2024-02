In dieser Woche startet "Germany's next Topmodel" bei ProSieben in die nunmehr 19. Staffel. Doch auch darüber hinaus will der neue Senderchef Hannes Hiller mit Klum zusammenarbeiten. Das ließ Hiller jetzt in einem Interview mit der "Süddeutschen Zeitung" durchblicken. "Erst letzte Woche war ich bei Heidi in L.A., weil wir intensiv an einer neuen Show mit ihr für 2025 arbeiten", erklärte Hiller. "Wir glauben, dass die Zuschauer Lust haben, mehr Heidi Klum auf ProSieben zu erleben." Details zu dem neuen Format nannte der Privatsender am Mittwoch auf DWDL.de-Nachfrage zunächst nicht.

Zuletzt hatte ProSieben vor etwas mehr als vier Jahren ein neues Show-Format mit Heidi Klum gezeigt. Dabei handelte es sich um die Castingshow "Queen of Drags", die mit zumeist einstelligen Marktanteilen in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen allerdings kein durchschlagender Erfolg war. ProSieben kündigte anschließend zwar eine zweite Staffel an, die jedoch nie produziert wurde.

In der "Süddeutschen Zeitung" sprach Hannes Hiller jetzt auch über künftige Ambitionen im Informationsbereich. "Wir haben mit Jenke von Wilmsdorff und Thilo Mischke herausragende Persönlichkeiten in diesem Bereich und planen auch mit Linda Zervakis zukünftige Informationssendungen", sagte Hiller in der "Süddeutschen Zeitung". "Wir wollen diese Themen nicht im Randbereich verstecken, sondern ganz bewusst in die Primetime heben, wie wir das in der Vergangenheit auch bei den 15 Minuten live von Joko und Klaas gewagt haben, über die die beiden ja völlig frei verfügen können."

Mit Blick auf das Aus von "Zervakis & Opdenhövel. Live" sagte der Senderchef: "Wir haben es zwei Jahre lang probiert und daran gearbeitet, mussten am Ende aber leider feststellen, dass die Zuschauerentwicklung stagniert." Aus seiner Sicht gehe es bei ProSieben darum, "solche Inhalte in großen Themenabenden zu behandeln und sich diesem Thema dann vollumfänglich und über mehrere Stunden hinweg zu widmen". Für das zweite Halbjahr 2024 stellte Hannes Hiller schon mal einen Themenabend in Aussicht, der sich mit der bevorstehenden US-Präsidentschaftswahl befassen wird.