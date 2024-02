am 15.02.2024 - 09:00 Uhr

Es ist durchaus bemerkenswert, dass ProSiebenSat.1 mit der App seines Streamingdienstes Joyn bislang gar nicht auf der MagentaTV-Plattform der Deutschen Telekom vertreten war. Kundinnen und Kunden von MagentaTV, die Inhalte der Sendergruppe aus Unterföhring auf Abruf sehen wollten, mussten bislang also immer einen Umweg nehmen. Dieser gehört ab sofort jedoch der Vergangenheit an, denn nun haben sich ProSiebenSat.1 und die Telekom auf eine Kooperation verständigt.

Diese sieht vor, dass die Joyn-App bei Neukunden auf der aktuellen Telekom-Hardware, also der MagentaTV One-Box und dem MagentaTV-Stick, vorinstalliert ist. Bestandskunden wiederum finden sie in den App-Vorschlägen und können sie kostenlos herunterladen. Durch die Verknüpfung von Metadaten wie etwa Sendungsinformationen können Kundinnen und Kunden von MagentaTV die Joyn-Inhalte über die Suche zudem gezielt finden und unmittelbar abspielen.

© ProSiebenSat.1 Katharina Frömsdorf

Tatsächlich unterscheidet sich die Kooperation der Telekom mit ProSiebenSat.1 von der Zusammenarbeit mit anderen Streamingdiensten. Im Falle von RTL+, Netflix oder Disney+ bietet MagentaTV schon seit geraumer Zeit diverse Bundles an. Das Bezahlangebot Joyn+ Plus muss dagegen separat gebucht werden.

Arnim Butzen, TV-Chef der Deutschen Telekom: "Die Kooperation mit Joyn unterstreicht unseren strategischen Ansatz. Wir wollen unseren Kunden bei MagentaTV als smarter Aggregator gemeinsam mit starken Partnern das beste TV-Erlebnis bieten. Mit der kostenlosen Joyn-App bekommen unsere Kunden Zugriff auf hochklassigen Content aus zahlreichen Genres - sowohl im fiktionalen wie non-fiktionalen Bereich sind hier absolute Top-Titel dabei."

Die neue Kooperation mit ProSiebenSat.1 erfolgt parallel zur Überarbeitung von MagentaTV. Von diesem Donnerstag an erhält die TV-Plattform der Telekom eine neue Benutzeroberfläche (DWDL.de berichtete). Ausgedient hat im Zuge dessen auch die sogenannte Megathek - zumindest unter diesem Namen. Das inkludierte Streaming-Angebot mit einer Auswahl an kostenlosen Serien und Filmen wird stattdessen in MagentaTV+ umbenannt.