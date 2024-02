2023 war diese Serie eine der großen Nummern des damals noch relativ neuen Streamingdienstes Paramount+ - bald wird aber kein Abo mehr nötig sein, um "Die Chemie des Todes", basierend auf einem Roman von Simon Beckett, im Fernsehen zu sehen. Am langen Osterwochenende zeigt Das Erste alle sechs Episoden des Formats im Free-TV. Am 28. März, Gründonnerstag, laufen die ersten beiden Ausgaben ab 21:45 Uhr. An Ostersonntag, also am 31. März, folgen die Ausgaben drei und vier – ebenfalls ab 21:45 Uhr. An Ostermontag und ebenfalls ab 21:45 Uhr wird die Geschichte dann zu Ende gebracht.

Dort arbeitet er gemeinsam mit Dr. Henry Maitland als Hausarzt. Fast gelingt es ihm, seine traumatische Vergangenheit zu vergessen. Doch als zwei Kinder im Wald eine verstümmelte Leiche entdecken wird er von der Polizei gebeten, bei der Aufklärung des Falls zu helfen So gerät sein Leben erneut aus der Bahn.