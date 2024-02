Gekocht wird im deutschen Fernsehen bekanntermaßen reichlich – doch kaum einer macht das schon länger als Rainer Sass, der Ende April 70 Jahre alt wird. Genau genommen startete er im Februar 1991 in der NDR-Sendung "DAS!". Jetzt ist Schluss damit, denn Sass hört auf eigenen Wunsch auf. Am 19. April verabschiedet er sich von "DAS! Schmeckt", schon am 1. April steht die letzte Ausgabe von "DAS! Kochstudio" an. Sass selbst sagt, er habe die besten Jahre seines Lebens beim NDR gehabt.

Frank Beckmann, NDR Programmdirektor: "Mit Rainer Sass geht ein echtes norddeutsches Original - unterhaltsam, eigenwillig, authentisch und in jeder Hinsicht köstlich. Er hat ganze Fernsehgenerationen in Norddeutschland kulinarisch geprägt.





© NDR/Florian Kruck

Das erste "DAS! Kochstudio" mit Zora Klipp und Bettina Tietjen ist für Himmelfahrt, den 9. Mai, im NDR Fernsehen geplant. Schon zwei Wochen vorher soll sie in "DAS!" auf dem roten Sofa zu Gast sein.