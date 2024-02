am 27.02.2024 - 13:25 Uhr

© ProSiebenSat.1 Max Klopsch

Klopsch bricht – im wahrsten Sinne des Wortes - zu neuen Ufern auf. Er wechselt zu Gabor Steingarts Media Pioneer, wo er zeitnah als Managing Director des "runderneuerten B2B-Bereichs" loslegen soll. Somit wird es eine seiner Aufgaben sein, dass Pioneer-Schiff an Geschäftskunden zu vermarkten. Und bereits in wenigen Monaten soll bekanntlich ja auch das zweite Schiff, das dann "Pioneer Two" heißen soll, einsatzbereit sein.

Bei Media Pioneer wird Klopsch auf Michael Iseghohi folgen, der sich nach rund sechs Jahren bei der Gabor-Steingard-Firma nun zwar selbstständig macht, Steingard aber trotzdem treu bleibt. Es heißt, er werde weiterhin mit seinem bisherigen Unternehmen zusammenarbeiten.