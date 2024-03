Schon seit einiger Zeit setzt Sky in seinem Programm immer wieder auf Sport-Übertragungen, die sich mit Kids-Reportern speziell an Kinder und Familien richten. Für 2024 hat der Bezahlsender nun fünf weitere Übertragungen unter dem Label "Sky Next Generation" angekündigt, darunter drei Produktionen in der Fußball-Bundesliga, eine in der Formel 1 und eine im Tennis.

Das kommende Bundesliga-Wochenende wird dabei gleich eine Premiere umfassen, denn erstmals werden die Kids-Reporter am Samstag eine Konferenz kommentieren - in Ergänzung zur klassischen Konferenz. Wie Sky mitteilte, werden Ben (11), Conrad (13), Lukas (13), Moritz (12) und Sophie (12) erneut in die Moderatoren- und Kommentatorenrolle schlüpfen. Unterstützt werden sie dabei von Frank Buschmann. Zu sehen ist die Kids-Konferenz ab 15:15 Uhr auf Sky Sport Top Event und Sky Showcase via Sky und Wow. Sky verspricht "Einblicke hinter die Kulissen, viel Unterhaltung und die Insights der Kids, wie so eine Konferenz eigentlich funktioniert".

"Mit Sky Next Generation haben die Sky-Redaktion und -Produktion echte Pionierarbeit geleistet", sagt Alexander Rösner, Chefredakteur Sky Sport bei Sky Deutschland. "Als erster TV-Sender in Deutschland haben wir eine spezielle Live-Übertragung mit Kids Reportern umgesetzt und damit Groß und Klein bestens unterhalten. Die Resonanz hierauf war überwältigend. Sky hat unter Beweis gestellt, dass es sich auszahlt, wenn man mutig ist und auch mal neue Wege geht. Deswegen wird es auch in diesem Jahr wieder diverse Sky Next Generation Produktionen geben."

Für die kommenden Übertragungen sucht Sky bereits weitere Kinder im Alter zwischen 10 und 14 Jahren. Die Bewerbungsfrist für das Casting läuft noch bis zum Ende des Monats. Bedingung ist ein Wohnsitz in Deutschland oder Österreich.