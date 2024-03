am 13.03.2024 - 10:29 Uhr

Ab dem 5. April wird Sky auch in Deutschland eine vierteilige Doku-Serie zeigen, die sich mit dem Bombenanschlag auf Pan-Am-Flug 103 befasst. Am 21. Dezember 1988 detonierte auf dem Weg von London nach New York eine Bombe, über dem schottischen Lockerbie sterben 270 Personen. Zwölf Jahre später wird ein Libyer wegen Massenmordes verurteilt. Aber nicht nur Jim Swire, Vater eines der Opfer, bezweifelt bis heute, dass Libyen verantwortlich für diesen Anschlag war.