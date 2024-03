am 19.03.2024 - 11:55 Uhr

Schon vor eineinhalb überraschten die BBC und Disney mit einem Deal, der die künftige Ausstrahlung des Serien-Hits "Doctor Who" betrifft. Demnach wird der Dauerbrenner ab sofort außerhalb von Großbritannien und Irland beim Streamingdienst Disney+ seine Premiere feiern. Erstmals wird das ab dem 11. Mai der Fall sein, wie jetzt bekannt wurde.

Durch die neue Streaming-Heimat wird es zum Start der nunmehr 14. Staffel gleich zwei Folgen von "Doctor Who" zu sehen geben. Gespielt wird der Doktor diesmal von Ncuti Gatwa, der sich zusammen mit Ruby Sunday (Millie Gibson) auf unendliche Abenteuer in der TARDIS durch Zeit und Raum begibt. Von dem Regency-Zeitalter in England bis hin zu von Kriegen gebeutelten zukünftigen Welten setzt sich das Duo für die Kräfte des Guten ein und trifft dabei auf unglaubliche Freunde und gefährliche Feinde.

"Ich freue mich sehr, endlich eine neue Staffel der gemeinsamen Abenteuer des Doktors und von Ruby veröffentlichen zu können", sagt Russell T. Davies, der als Showrunner, ausführender Produzent und Autor fungiert. Zugleich gibt er einen Vorgeschmack darauf, was die Fans von "Doctor Who" erwarten wird: "Ungeheuer! Verfolgungsjagden! Schurken! Mysterien! Und ein schreckliches Geheimnis, das seit Jahrzehnten Zeit und Raum umspannt."

Unter der kreativen Leitung von Davies gehören Phil Collinson, Joel Collins, Julie Gardner und Jane Tranter zu den weiteren ausführenden Produzenten. Ben Chessell, Jamie Donoughue, Julie Anne Robinson und Dylan Holmes Williams führten in den neuen Folgen Regie.