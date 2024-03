Nach zweijähriger Pause holt ProSiebenSat.1 im Herbst den SevenVentures Pitch Day zurück. Das Finale des Start-up-Wettbewerbs, den der Invesment-Arm des Medienkonzerns austrägt, soll demnach am 15. Okober im Rahmen des New Com Summit 2024 in der Münchner Wappenhalle steigen und erstmals im Live-Stream auf Joyn übertragen werden. Als Moderator der Veranstaltung fungiert Steven Gätjen.

Das Event will jungen Unternehmen eine Plattform bieten, ihre Geschäftsmodelle einem Live-Publikum und einer Fachjury zu präsentieren. Der Gewinn ist lukrativ und umfasst Medialeistung für eine Bewegtbildkampagne in Höhe von drei Millionen Euro. Darüber hinaus erhält das siegreiche Unternehmen ein umfangreiches Budget für die Produktion eines eigenen TV-Spots.

Gesucht werden nach Angaben von ProSiebenSat.1 "innovative Start-ups mit verbraucherorientierten Produkten und Dienstleistungen". Außerdem sollten sich die Unternehmen bereits in einem Entwicklungsstadium befinden. Der Start-up-Wettbewerb richtet sich daher vor allem an deutschsprachige B2C-Wachstumsunternehmen, die im heimischen Markt ihre Kundenbasis erweitern wollen, sowie an internationale Unternehmen, die vor einem Markteintritt in die DACH-Region stehen. Die Bewerbungsphase startet im Sommer.