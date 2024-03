Eigentlich will der neue Sat.1-Chef Marc Ramus am Mittwochabend verlässlich auf Food-Formate setzen. Im DWDL.de-Interview kündigte er jedoch bereits zu Jahresbeginn an, dass das zumindest in diesem Jahr noch nicht durchgehalten werden kann, weshalb demnächst vorübergehend eine neue Liebesshow den Sendeplatz in der Primetime übernehmen wird.

Dabei handelt es sich um eine Adaption des dänischen Formats "Stranded on Honeymoon Island", die Sat.1 unter dem Titel "Gestrandet... in den Flitterwochen" zeigen wird. Die sechs Folgen, die Redseven Entertainment produziert hat, laufen ab dem 17. April jeweils mittwochs um 20:15 Uhr.

Entwickelt wurde das Format von der dänischen Seven.One Studios-Produktionsfirma Snowman Productions, aus deren Schmiede auch das "Hochzeit auf den ersten Blick" stammt. International wurde die Show unter anderem bereits nach Australien, Portugal und in die Niederlande verkauft.

Das Konzept: Zwölf Singles geben einem Unbekannten das Jawort und verbringen ihre Flitterwochen in trauter Zweisamkeit auf einer einsamen Insel mitten im Indischen Ozean. Sie haben keinen Kontakt zur Außenwelt, keinen Austausch mit Freunden - und damit auch keine Ablenkung von ihrem neuen Partner. Fernab der Zivilisation lernen sich die Paare kennen, sodass sich am Ende zeigt, ob sie wirklich für einander geschaffen sind.