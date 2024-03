All Eyes On Screens (AEOS) hat sich unter anderem auf die Echtzeit-Messung und KI-basierte Planung und Optimierung von Bewegtbildwerbung spezialisiert. Die Daten basieren auf mehr als einer Million Vodafone-TV-Haushalten, auch DWDL.de berichtet regelmäßig über die daraus entstehenden Erkenntnisse. Nun hat das Unternehmen einen prominenten Neuzugang vermeldet.

So hat man das Management um Ralf Hammerath verstärkt. Der Manager ist bereits seit dem 18. März als Chief Growth Officer an Bord von AEOS. In der neu geschaffenen Position soll Hammerath den Ausbau der Geschäftsaktivitäten und die Wachstums­agenda des Data Providers für TV-Werbung ausbauen. Hammerath kommt vom AdTech-Unternehmen Virtual Minds, das zu ProSiebenSat.1 gehört. Dort war er lange Co-Geschäftsführer und als solcher auch am Aufbau von d-force beteiligt. In diesem Joint Venture arbeiten P7S1 und RTL Deutschland im Bereich Addressable TV zusammen.

Bei AEOS soll Hammerath nun dafür sorgen, dass sich das Unternehmen etabliert. Zu seinem neuen Job sagt er: "Mit seinem innovativen Lösungsansatz hat AEOS das Poten­zial, die Messung, Planung und Optimierung von Bewegtbildwerbung nachhaltig zu verändern. Nachdem neue Konzepte, Technologien und Produkte zur ganzheitlichen Planung und Steuerung von Werbung über verschiedene Kanäle mit dem Big Screen als Anker bereits in den letzten Jahren der Schwerpunkt meiner Arbeit waren, ist es großartig, dieses spannende Tätigkeitsfeld jetzt in meiner neuen Rolle bei AEOS und mit einem fantastischen Team weiterentwickeln zu können."

Und Marin Curkovic, CEO und Co-Founder von AEOS, ergänzt: "Mit seiner strategischen Expertise und seinem exzellenten Track Record im Bereich Bewegtbild und Multiscreen ist Ralf das perfekte Match für unser Unternehmen und unsere ambitionierten Wachs­tumspläne. Seine große Erfahrung, sein exzellentes Technologie- und Media-Know-how, sein tiefes Marktverständnis und seine erstklassige Vernetzung im Markt werden uns wertvolle Impulse für das weitere Wachstum und die Skalierung von AEOS geben."