am 03.04.2024 - 17:28 Uhr

Kaum mehr als eine Million Zuschauerinnen und Zuschauer interessierten sich am Ostersonntag noch für das Kuppelformat "Schwiegertochter gesucht" bei RTL, ein neues Allzeit-Tief. Die Marktanteile bewegten sich bei Jung und Alt schon seit Beginn der Staffel tief im einstelligen Bereich, in der klassischen Zielgruppe waren es zuletzt noch 6,7 Prozent.

Auch abgesehen von aller anhaltenden Kritik an dem Format, in dem seit 2007 Kandidatinnen und Kandidaten vorgeführt wurden, konnte RTL damit nicht mehr zufrieden sein - und zieht daher nun Konsequenzen: Die verbleibenden vier Folgen werden nicht mehr im linearen Programm ausgestrahlt, sondern stehen für Interessierte lediglich noch bei RTL+ zum Abruf bereit. Am Sonntagvorabend laufen bei RTL nun stattdessen Wiederholungen des Martin-Rütter-Formats "Die Welpen kommen".

Dass die Sendung in diesem Jahr überhaupt neu aufgelegt wurde, kam durchaus überraschend: Zuvor war das Format zuletzt 2021 zu sehen gewesen, da noch mit Moderatorin Vera Int-Veen. RTL hatte damals an dem Format festgehalten, aber im Zuge des damals angestrebten Imagewandels eine "harmlosere" Variante produziert - was zu deutlich sinkenden Quoten führte.

Nachdem inzwischen viele Entscheidungen von damals revidiert wurden, gab man auch "Schwiegertochter gesucht" noch einmal eine Chance, nun mit Angela Finger-Erben als neuer Moderatorin. Doch obwohl die sich wie in früheren Zeiten an allgegenwärtigen Alliterationen abarbeitete und auch andere Stellschrauben zurückgedreht wurden, kehrte der einstige Erfolg nicht zurück. Damit dürfte das von Warner Bors. produzierte Format nun wohl endgültig Geschichte sein.