Die erstmals 2018 an den Start gebrachte App "Kika-Player" des öffentlich-rechtlichen Kindersenders Kika präsentiert sich nun in überarbeiteter Form und soll dadurch für Kinder intuitiver nutzbar sein. Dazu gehört etwa eine verbesserte und vereinfachte Suche, die mit neuen Filterfunktionen für jedes Alter und alle Interessen angereichert wurde. Barrierearme Film- und Serienfassungen mit Audiodeskription und in Gebärdensprache sollen sich beispielsweise leichter finden lassen.

Auch die Nutzeroberfläche und Navigation wurde überarbeitet, auf der Startseite sollen die individuellen Lieblingssendungen wie auch generell erfolgreiche Kika-Marken mehr Platz erhalten, gesteuert danach, was Kinder inhaltlich oder saisonal gerade besonders beschäftigt. Zudem lassen sich einmal begonnene Videos nun direkt von der Startseite aus fortsetzen. Mit individualisierbaren Farbelementen, Avataren und App-Wecker im Elternbereich soll sich die Nutzeroberfläche zudem den eigenen Vorlieben anpassen lassen.

Die Weiterentwicklung fand dabei in Zusammenarbeit mit der eigentlichen Zielgruppe, also Kinden statt. So wurden Schulklassen durch Befragungen und User-Tests an dem Projekt beteiligt, dem Kika-Kinderredaktionsrat wurden die Ideen und Projektschritte vorgestellt, sie bekamen auch einen Prototyp zum Testen, woraufhin sie Verbesserungsvorschläge einbringen konnten.Weitere Feedback-Runden und ein zweistufiger User-Test im April und Juni sind geplant.

"Kein Angebot für Kinder beinhaltet so vielfältigen und hochwertigen Content und bietet zudem einen solch sicheren Wohlfühlraum wie der Kika-Player. Altersgerechte Genrevielfalt mit kindgerechten Informations-, Kultur-, Bildungs- und Beratungsangeboten von Kika, ARD und ZDF in attraktiven Darstellungsformen und einem werbefreien Umfeld – das alles zeichnet die App aus", sagt Sven Steinhoff, Leiter der Redaktion Telemedien beim Kika. "Der Relaunch ist ein wichtiger Meilenstein unserer Digitalagenda und stärkt unsere Position und Sichtbarkeit als führende öffentlich-rechtliche Kindermedienmarke."