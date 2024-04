Auf der irischen Insel haben kürzlich die Dreharbeiten zu einer kommenden Serie begonnen, die Frans Tönsmann vom WDR auch als "Hommage an die Horror-Filme der 70er und 80er Jahre" bezeichnet: "Video Nasty". Bei dem Projekt handelt es sich um ein Format der irischen Produktionsgesellschaft Deadpan Pictures in Zusammenarbeit mit BBC Northern Ireland, BBC Three, Screen Ireland, Coimisiún na Meán, Northern Ireland Screen, Virgin Media Television (Irland), Boat Rocker und der FabFiction-Initiative von WDR, SWR und NDR.

"Gleichzeitig erweitert die FabFiction-Initiative ihre Landkarte um Irland und produziert hier erstmals gemeinsam mit der BBC", sagt Tönsmann. Die nun entstehenden sechs Folgen sollen später, vermutlich Anfang 2025, in der ARD Mediathek platziert werden.



Die Rede ist von einer Verbindung von Coming-of-Age-Komödie und Thriller und eben jener Hommage an Filme früherer Zeiten. Die Serie selbst spielt im Jahr 1985 und erzählt von einerseits normalen Teenagern, die andererseits aber auch seltsam sind. Sie starten eine Suche nach einer "kultigen" VHS-Sammlung. Es geht um trashige Horror-Videos, die in Irland und Großbritannien auf einer Verbotsliste stehen, da sie als jugendgefährdend eingestuft wurden. Auf der Suche nach einem noch fehlenden Video werden sie in einen Mordfall verwickelt und geraten gar unter Verdacht.

Hugh Travers ("Your Mother Should Know") hat das Drehbuch beigesteuert, Christopher Smith ("Spy/Master") nimmt auf dem Regiestuhl Platz. Auch Megan K. Fox ("Too Good to be True") inszeniert die je rund halbstündigen Folgen, die ein "spannender Krimi im rauen Retro-Flair" sein sollen.