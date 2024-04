am 17.04.2024 - 11:44 Uhr

Die erste spanische Fußball-Liga ist hierzulande schon seit Jahren beim Sport-Streamingdienst DAZN zu sehen - für das kommende Wochenende hat man sich etwas Besonderes ausgedacht, damit womöglich noch mehr Fußballfans auf das Angebot aufmerksam werden. So will man das Match zwischen Real Madrid und dem FC Barcelona, regelmäßig das sportliche Highlight in La Liga, erstmals kostenlos für alle Zuschauerinnen und Zuschauer verfügbar machen.

Der El Clásico startet am kommenden Sonntag um 21 Uhr - und es dürfte man wieder Feuer unter dem Dach des Estadio Santiago Bernabéu sein. Madrid ist aktuell Tabellenführer, Barcelona liegt acht Punkte dahinter, ist aber noch amtierender Titelträger. DAZN beginnt derweil um 20:30 Uhr mit der Vorberichterstattung auf das Match, als Moderator fungiert Tobi Wahnschaffe. Als Kommentator kommt Jan Platte zum Einsatz, der von den Experten Jonas Hummels und Urs Meier, der strittige Schiedsrichterentscheidungen diskutiert, unterstützt wird.

Wer die Übertragung sehen will, kann das also über das Free-Angebot von DAZN tun. Um darauf zugreifen zu können, müssen sich die Userinnen und User lediglich einen Account erstellen. Und beim Streamingdienst wird man wohl hoffen, dass der ein oder andere Zuschauer danach ein kostenpflichtiges Abo abschließt.