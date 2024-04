Paukenschlag in den USA: Seit Montagabend ist Bob Bakish nicht mehr Vorstandsvorsitzender von Paramount Global. Diese Personalie fällt inmitten eine Zeit, in der sich das Unternehmen in Übernahmegesprächen mit Skydance Media befindet – und ganz allgemein enorm auf die Kosten schaut. In den vergangenen Monaten war man unter anderem beim Streamer Paramount+ auf die Bremse getreten, was sich in einer Fokussierung auf die stärksten (und somit amerikanischen) Marken bemerkbar machte. Vorgeworden wird Bakish zudem auch, dass sein Unternehmen den Sprung in Richtung Streaming verpennt zu haben.

© Paramount Bob Bakish, Shari Redstone