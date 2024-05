am 25.05.2024 - 10:30 Uhr

Was die "Bild" kürzlich bereits berichtete, ist nun auch offiziell bestätigt: Der Comedian Tony Bauer, der zuletzt bei "Let's Dance" mittanzte, komplettiert im kommenden Jahr die Jury des "Supertalents". Während Ekaterina Leonova nach ihrem Debüt in der vergangenen Staffel an Bord bleibt, ist Anna Ermakova nun nicht mehr dabei. Komplettiert wird die Jury von der Stammbesetzung aus Dieter Bohlen und Bruce Darnell.

Tony Bauer sagt zu seiner neuen Aufgabe: "Leute, was geht ab? Ich komme nicht mehr klar und freue mich riesig, dass ich in der Jury des Supertalents sitzen darf. Ekat, Dieter, Bruce und Tony, beim Supertalent? Wenn mir das einer vor zwei Monaten gesagt hätte, den hätte ich für verrückt erklärt. Ich freue mich mega auf die Show, auf die Talente, auf Ekat, Vici, Bruce, Dieter, Knossi und auf die sehr wahrscheinlich spannendste Zeit meines Lebens!"

Keine Änderung gibt es bei der Moderation, auch die kommende Staffel - für die man sich aktuell bewerben kann - wird von Victoria Swarovski und Jens "Knossi" Knossalla präsentiert. Produziert wird "Let's Dance" von UFA Show & Factual.