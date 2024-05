am 31.05.2024 - 08:12 Uhr

Als das ZDF vor wenigen Wochen ankündigte, dass Shakuntala Banerjee zum 1. November die Leitung der Hauptredaktion Politik und Zeitgeschehen wird, in deren Verantwortungsbereich unter anderem die Bereiche Deutschland, Europa, Dokumentationen, aber auch Formate wie das "Auslandsjournal" und der Polittalk "Maybrit Illner" liegen, kam das durchaus überraschend - vor allem, weil ein Name damals gar nicht fiel: Der von Matthias Fornoff, der die Leitung immerhin seit 2014 inne hatte.

Inzwischen ist klar, dass der Journalist, der seit vielen Jahren auch immer wieder selbst vor der Kamera stand, seinen Posten ab sofort abgeben muss. "Matthias Fornoff ist zum 1. Juni nicht mehr Leiter der Hauptredaktion Politik und Zeitgeschehen", bestätigte eine ZDF-Sprecherin gegenüber DWDL.de, nachdem zuvor "Bild" über die Personalie berichtet hatte. Weiter heißt es, er werde "künftig eine neue Aufgabe in der ZDF-Chefredaktion übernehmen ohne Führungsverantwortung".

In seinem Statement erklärte das ZDF, dass "Beschwerden über Fehlverhalten gegenüber Kolleginnen" vorausgegangen waren. "Das ZDF hat diese geprüft und stellt dabei stets hohe Ansprüche an seine Führungskräfte. Matthias Fornoff hat Fehler eingestanden und die getroffene Entscheidung des ZDF akzeptiert", so die Sprecherin weiter. Details zu dem Fehlverhalten des 60-Jährigen nannte der Sender nicht.

Matthias Fornoff arbeitet seit mehr als drei Jahrzehnten für das ZDF und berichtete unter anderem mehrere Jahre aus Washington, ehe er zwischen 2010 und 2014 zeitweise einer der Hauptmoderatoren der 19-Uhr-Ausgabe von "heute" und somit spätestens zu diesem Zeitpunkt einem Millionenpublikum bekannt wurde. Auch zuletzt stand Fornoff regelmäßig für das ZDF vor der Kamera - etwa bei den Wahlsendungen oder für das "Politbarometer", dessen Moderation nun Antje Pieper übernehmen wird, wie das ZDF gegenüber DWDL.de erklärte.

Pieper ist es auch, die als stellvertretende Leiterin vorerst kommissarisch Fornoffs Ausgaben in der Hauptredaktion übernehmen wird, ehe Shakuntala Banerjee dann wie geplant ab November von Berlin nach Mainz wechselt.