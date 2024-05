Das ZDF steigt bei der französischen Serie "Cat's Eyes" ein und hat sich an der achtteiligen Produktion ebenso wie der italienische Sender Rai die Rechte gescihert. Zuvor war die Serie bereits nach Belgien und in die Schweiz verkauft sowie Amazon als Kofinanzierer für eine zweite Staffel in Frankreich und ein erstes Ausstrahlungsfnester in Lateinamerika und Japan an Bord geholt worden.

"Cat's Eyes" basiert auf einer Manga-Serie des japanischen Zeichners Tsukasa Hojo, die in den 1980er Jahren auch als Anime-Serie umgesetzt wurde. Hierzulande war diese unter dem Titel "Ein Supertrio" einst bei RTLzwei zu sehen. Bei der nun von TF1 bei Newen Studios in Auftrag gegebenen Produktion handelt es sich im Unterschied dazu jedoch um eine Realverfilmung. "Wir verzeichnen ein großes Interesse an 'Cat's Eyes' bei Streamern und Sendern auf der ganzen Welt", erklärte Leona Connell, Chief Commercial Officer von Newen Connect, sagte

In "Cat's Eyes" spielen Camille Lou ("Women at War"), Contance Labbé ("Balthazar") und Claire Romain ("Where It All Begins") die Chamade-Schwestern Tam, Sylvia und Alexia, die auf der Jagd nach den schönsten und sichersten Kunstwerken von Paris sind. Nach Jahren der Trennung kommt das Trio wieder zusammen, um ein Kunstwerk zu stehlen, das in einer hochkarätigen Ausstellung am Eiffelturm gezeigt wird. Die Geschwister hoffen, dass das Kunstwerk, das ihrem Vater gehört, ihnen helfen wird, das Geheimnis seines Verschwindens zu lösen, als ein Feuer in seiner Kunstgalerie ausbrach. Der Polizeichef und Leiter der Abteilung für organisiertes Verbrechen Quentin Chapuis (Mohamed Belkhir) kommt ihnen bald auf die Spur.

Unter der Regie von Alexandre Laurent (Women at War) wurde die Serie von Michel Catz auf der Grundlage des Werks von Tsukasa Hojo entwickelt. Michel Catz schrieb das Drehbuch zusammen mit Justine Kim-Gautier, Antonin Martin-Hilbert, Anne-Charlotte Kassab, Coline Dussaud und Audrey Gagneux.