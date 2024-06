12:19 Uhr: Zum Schluss gab's nochmal die Konfetti-Kanone, jetzt muss hier also erstmal durchgewischt werden, bevor es mit dem nächsten Programmpunkt weiter geht.

12:17 Uhr: "Die Screenforce ist damit beendet, sie können nach Hause gehen", sagt Markus Breitenecker zum Abschied. Ob er sich damit bei den noch kommenden Vermarktern jetzt besonders viele Freunde gemacht hat...

12:13 Uhr: Joyn-CEO Katharina Frömsdorf verspricht im zweiten Halbjahr ein "neues Seherlebnis" bei Joyn.

12:11 Uhr: Jetzt sind "Dr. Rick und Dr. Nick" auf der Bühne, die sich selbst als Siegfried und Roy der deutschen Beauty-Szene bezeichnen und die bald ein eigenes Format bei Joyn bekommen. "Wir haben den deutschen Beauty-Markt erobert, seht uns dabei zu, wie wir die Welt erobern." An Selbstbewusstsein mangelt's ihnen jedenfalls nicht.

12:07 Uhr: Wer mehr über die Pläne von Joyn wissen will, die Thomas Münzner gerade auf der Bühne vorstellt, dem sei auch unser ausführliches Interview empfohlen. Darin sprechen sie über den massiven Ausbau des Reality-Genres. Thomas Münzner sagt auf der Bühne, dass es bei keinem anderen Anbieter so viel frei verfügbaren Content aus diesem Gerne gebe.



12:04 Uhr: Jetzt geht's weiter mit Joyn, zuerst kommen aber nochmal Joko und Klaas und stellen die Ventilator-Giveaways vor, die es am Joyn-Stand gibt. Wir werden mehr machen bei Joyn. Wir sind nicht nur ProSieben-Gesichter, sondern auch Joyn-Gesichter. Jetzt machen sich übrigens auch Joko und Klaas über den Begriff "Faces" lustig. Für Joyn machen die beiden eine Neuauflage von "Duell um die Geld", das es vor Jahren auch schonmal bei ProSieben gab.

12:01 Uhr: Klaas dankt Hannes Hiller: "Die Möglichkeit zu bekommen, 24 Stunden zu machen, was wir wollen, das ist für uns eine wahnsinnige Ehre und eine tolle Partnerschaft, die wir haben.

11:59 Uhr: Wer schonmal sehen wollte, wie Kurt Krömer sich in der Primetime wäscht, sollte "Wer stiehlt mir die Show?" einschalten, plaudert Joko aus der kommenden Staffel aus.

11:58 Uhr: Jetzt kommen auch Joko und Klaas mit Taschenlampen auf die Bühne, während die Bühne nun komplett schwarz ist...

11:55 Uhr: Chris Tall soll jetzt in 60 Sekunden seine neue Show vorstellen "Chris du das hin?". Aber man will über dieses eine Format hinaus noch mehr miteinander machen, Chris Tall hat einen Exklusivvertrag bei ProSieben unterschrieben.

11:52 Uhr: Jetzt stellt Sebastian Pufpaff auf der Bühne noch die großen TV Total-Events vor. Auch die hatte man aber schon vor kurzem vorgestellt. Neue Info allerdings: Am 25. Dezember wird es noch eine Weihnachtsshow von "TV Total" geben.

11:51 Uhr: 30 Prozent der Gesamtreichweite der ProSieben-Marken werden inzwischen bei Joyn erzielt, sagt Hannes Hiller, um die Bedeutung des Streamingdienstes zu unterstreichen.

11:44 Uhr: ProSieben-Chef Hannes Hiller spricht nun über "verlässliche Überraschungen", für die sein Sender sorgen will - basierend auf starken Marken und starken Persönlichkeiten (dankenswerterweise hat Hiller das Wort "Faces", das übergroß auf dem Screen erscheint, übersetzt - man möchte ja hoffen, dass sie nicht nur Gesicht, sondern auch Persönlichkeit haben). Zur "ProSieben-Gang", wie Hiller sie nennt, gehören künftig auch Chris Tall und die Kaulitz-Brüder. Auf der Bühne ist jetzt Katrin Bauerfeind, die die neue "Superduper-Show" mit Bill und Tom Kaulitz als Dauergästen moderiert.

11:42 Uhr: Das Timing des PM-Versands bei ProSiebenSat.1 ist etwas überraschend. Die Präsentation läuft hier noch, die Infos sind nun aber schon raus. Und wir haben sie hier zusammengefasst.

Währenddessen gibt's hier auf der Bühne ein bisschen "Masked Singer" zum Song "Let me entertain you".

11:38 Uhr: "Die Taylor Swift der Unterhaltungsbranche, Ellen Koch" (Pufpaff) darf jetzt über die "Zielgruppensender" (wie Sixx, Kabel Eins Doku, ProSieben Maxx und Sat.1 Gold inzwischen heißen) sprechen, die ausweislich des Trailers offenbar Fantastilliarden an Sehstunden generieren.

11:33 Uhr: Sebastian Pufpaff ist nun auf der Bühne und outet sich als Riesen-Joyn-Fan. "Wenn sie mal richtig Bock haben auf gute schauspielerische Leistungen, schauen sie sich Germany's Next Topmodel an" und zeigte eine legendäre Burger-Szene. Und auch eine Szene aus "Lenßen Live" mit Gisela sorgt für viele Lacher. "Ingo Lenßen, das ist dieser Rechtsanwalt, der einen Hamster unter der Nase tätowiert hat"

11:31 Uhr: Größter Neuzugang ist aber natürlich Michael Manousakis, bekannt aus "Steel Buddies", künftig mit "Morlock Motors" bei Kabel Eins zu sehen.

11:30 Uhr: "Unser Traum vom Wilden Westen" gibt's ab Herbst neu. Man begleitet darin Cowboys und Cowgirls, die ihren amerikanischen Traum in Deutschland leben.

11:28 Uhr: "Am Anfang war's wie ein Sat.1-Filmfilm: Plötzlich Senderchef", sagt Felix von Mengden. Wir sind nun also bei Kabel Eins angelangt.

11:25 Uhr: Paul Ronzheimer hat es zwischen seinem Reporter-Einsatz in Charkiw einem Termin in der afghanischen Botschaft nach Düsseldorf geschafft. Er bleibt Kriegs- und Krisenreporter für Springer. Unter anderem geht's in "Ronzheimer - Wie geht's Deutschland?" darum, wie es fast zehn Jahre nach "Wir schaffen das" beim Thema Migration in Deutschland. aussieht. Man wolle aber keinesfalls nur ein düsteres Bild zeichnen, sondern auch Hoffnung machen.

11:22 Uhr: Jetzt geht's um den Montag, den man bei Sat.1 komplett neu aufstellt. An diesem Abend wird das gestern schon durchgesickerte neue Format mit Paul Ronzheimer zu sehen sein. Paul Ronzheimer ist jetzt auch auf der Bühne.

11:19 Uhr: Jetzt wird gequizt, wie man Jana Ina Zarrella, die die neue Show für den Food-Mittwoch "Wer kocht das Beste für die Gäste" moderiert, richtig ausspricht.

11:18 Uhr: Ab Herbst wird man die Show-Strecke am Donnerstagabend mit einem weiteren eigenproduzierten Format am späten Abend verlängern. Dass man auch mal wieder etwas für den späteren Abend produziert, ist schonmal eine gute Nachricht. Übrigens: "99" wird auch auf den Donnerstagabend wechseln



11:14 Uhr: Am Freitagabend wird man in den nächsten Wochen "Murmel Mania" und "The Tribute" zeigen. Und jetzt kommt man zum neuen Aushängeschild-Abend: Dem Donnerstag. Auf die Bühne kommt nun Jörg Pilawa, der den Abend fast schon im Alleingang saniert hat mit dem "1% Qutz"

11:12 Uhr: Marc Rasmus spricht jetzt zuerst über den Vorabend und kündigt neben der "Spreewaldklinik" die zweite Vorabendserie "Für alle Fälle Familie" an. Eine PM dazu hatte man schon gestern verschickt.



11:10 Uhr: "In den letzten Jahren gab's nicht ganz so viele Einhörner in Sat.1", räumt Marc Rasmus ein, verspricht aber für die Zukunft eine neue Selbstverständlichkeit fürs Publikum und eine große Klarheit, auf die sich die Werbekunden verlassen können.

11:08 Uhr: Los geht's nun mit Sat.1. "Mit unseren Food-Formaten erreichen wir aktuell 100 Prozent der 50-Jährigen mit langen weißen Haaren und Vollbart, die aktuell Sat.1-Chef sind." Sat.1 bricht den üblichen großspurigen Werbesprech mit Augenzwinkern.



11:07 Uhr: "Wir haben im nächsten Jahr mehr Fiction als in den letzten fünf Jahren zusammen", sagt Henrik Pabst. (Man kommt aber freilich auch von einem niedrigen Niveau)

11:02 Uhr: "Eigentlich war die Strategie der Sendergruppen immer ähnlich. Im Streaming-Zeitalter unterscheiden sich die Strategien der Medienhäuser erstmals", sagt Markus Breitenecker und verweist darauf, dass man bei Joyn die Inhalte kostenlos anbietet und nicht hinter Paywalls versteckt. Da es heute um den Werbeverkauf geht, macht es natürlich Sinn, das besonders herauszustellen. Allerdings haben natürlich auch die anderen Anbieter längst Werbung integriert.

11:00 Uhr: Markus Breitenecker hat sich dann doch gegen das Gladiatoren-Kostüm und für den Joyn-Hoodie entschieden.

10:56 Uhr: "Es wird so epochal." Das Screening von ProSiebenSat.1 beginnt. Und wir haben Markus Breitenecker, Henrik Pabst und Bert Habets in Gladiatoren-Kostümen gesehen, als Musik-Act und als Zauberer. Und eine Zeitung mit der Schlagzeile "Wir sind Pabst."

10:54 Uhr: Inzwischen wurde die "Content-Pipeline" einmal durchs Zelt gelegt. Also wirklich, mit einem Schlauch. Und Palina Rojinski und Michael Kessler sind hier nicht die Moderatoren, sondern die Contentadoren.

10:51 Uhr: "Wir machen weiter Studien, aber was wir am besten können, ist Wetter", sagt Malte Hildebrandt mit Blick auf die Sonne draußen, die man in den letzten Wochen sonst kaum zu Gesicht bekommen hat...

10:50 Uhr: "Team Disney" hat allerdings wohl etwas Verspätung, die Fahnenträgerin ist vorerst alleine. Aber ihr Screening steht auch erst am Nachmittag an.

10:47 Uhr: Mit wehenden Fahnen laufen jetzt hier die einzelnen Vermarkter ein.

10:46 Uhr: Pyro, Lichtshow, Nebel, Knalleffekte - kann nicht mehr lange dauern, bis sie hier gleich das Dach wegsprengen.

10:43 Uhr: Ok, Zurückhaltung ist heute nicht, man verspricht "The Next Level for the future of total video." Und zum Start tritt jetzt erstmal Zoe Wees auf.

10:41 Uhr: Palina Rojinski und Michael Kessler führen gleich durch den Tag.



10:38 Uhr: Hier soll es gleich mit etwa 10 Minuten Verspätung los gehen. Bis dahin noch ein paar Fotos...

10:34 Uhr: (Noch?) nicht unter den Veranstaltern des Screenforce Festival aber trotzdem gerade vor Ort in Düsseldorf gesichtet: Netflix-Vermarktungschefin Susanne Aigner.

10:31 Uhr: Quatsch geschrieben... ProSiebenSat.1 präsentiert natürlich als erstes, RTL folgt nach der Mittagspause.

10:27 Uhr: Das Zelt füllt sich langsam. Und ins Zirkuszelt hat man eine ordentliche Bühne gezimmert.

10:23 Uhr: RTL Deutschland-Chef Stephan Schmitter präsentiert mit seinem Team am Nachmittag.

10:17 Uhr: Wir haben den Produzenten der ganzen Veranstaltung schonmal gespottet: Fabian Tobias, Chef von Endemol Shine Germany.

10:14 Uhr: Es lohnt sich, den Fächer am Eingang mitzunehmen... Im Zelt ist es auch jetzt schon recht warm.

9:33 Uhr: Frühstücks-Pro-Tipp: Crepes bei Warner Bros Discovery (nach dem Eingang rechts abbiegen und die Kaffeeschlange links liegen lassen) . Und die Hartgesottenen können daneben mit einem Tequila von RTLzwei / El Cartel nachspülen

9:26 Uhr: Wetter und Stimmung passen schonmal.

Statt im Coloneum findet der Tag heute auf einem Kirmesplatz in Düsseldorf statt. Mit vielen Food Trucks und Zirkuszelt.

8:59 Uhr: Wir tickern an dieser Stelle heute über die Screenings des Screenforce Festivals, alle News und natürlich auch alles, was uns sonst noch auffällt. Zu den einzelnen Screenings gibt's später auch ausführliche Artikel. Zur Vorbereitung auf den Tag empfehle ich den Artikel meines Kollegen Timo

8:52 Uhr: Einen Morgen. Einen Guten. Wie man branchenintern sagt.

Wir sind auf dem Weg nach Düsseldorf, hoffen auf Frühstück vor Ort und haben hier schonmal den Zeitplan für den Tag. Wie man hört, soll es recht voll werden, frühe Anreise könnte sich also lohnen.

Der Festival-Tag im Überblick