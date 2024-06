am 19.06.2024 - 15:49 Uhr

Ab September wird Sandra Fritsch das RBB-Studio in Cottbus leiten. Sie tritt damit die Nachfolge von Angelika Jordan an, die in den Ruhestand geht. Fritsch kommt von Antenne Brandenburg, das ja ein Sender des RBB ist, wo sie Planerin und Chefin vom Dienst war. Den RBB kennt sie aber. Sie hatte zu Beginn ihrer beruflichen Laufbahn schon acht Jahre lang im Cottbuser RBB-Studio gearbeitet.