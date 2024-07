Am 4. September 2006 ist "Alles was zählt" bei RTL gestartet und auch heute ist die tägliche Serie kaum aus dem Programm des Senders wegzudenken. Die Produktion aus dem Hause UFA Serial Drama erreicht im laufenden Jahr zwar nur etwas mehr als 9 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe, mit im Schnitt mehr als 1,7 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern überflügelt sie aber sogar viele Primetime-Formate von RTL. Zum 18. Geburtstag hat der Sender nun eine Jubiläumswoche angekündigt.

Das Jubiläum will man vom 30. August bis zum 6. September feiern, bei RTL+ gibt es die entsprechenden Folgen jeweils schon eine Woche vorab zu sehen. Als "besonderes Highlight" hat RTL einen Gastauftritt von Nic Shanker angekündigt. Wer den Mann nicht kennt: Er ist Barkeeper des Vox-Vorabendformats "First Dates" und spielt bei "Alles was zählt" den Moderator einer Reality-Show, bei der Henning (Stefan Bockelmann) die Chance haben wird, 10.000 Euro zu gewinnen.

Außerdem wird es in der Jubiläumswoche ein Wiedersehen mit Nathalie Reichenbach (Amrei Haardt) geben, die auf den Hilferuf von Yannick (Dominik Flade) reagiert und nach Essen zurückkehrt. Außerdem sollen die Fans der Serie dann auch erfahren, wie das erste Aufeinandertreffen mit Isabelle (Ania Niedieck) abläuft und wie es mit ihr und Maximilian (Francisco Medina) weiter geht, der mit einem geplatzten Aneurysma im Krankenhaus liegt und um sein Leben kämpft.

Im Mittelpunkt der Serie stehen seit Beginn die Intrigen, Liebesgeschichten und Machtspiele rund um den Essener Steinkamp-Clan. Dabei ist "Alles was zählt" die einzige tägliche Vorabendserie im deutschen Fernsehen, die den Eiskunstlauf und alle Dramen drum herum in den Mittelpunkt der Handlung rückt. Wie RTL in einer Pressemappe zum Jubiläum ausführt, wurden in mittlerweile fast 4.500 Folgen 216.000 Wattestäbchen genutzt, 42 Liter Kunstblut verwendet und mehr als 20 Ehen geschlossen. Teilweise wurde sogar in Neustadt in Holstein gedreht - es war der am weitesten entfernte Drehort.

Tatjana Clasing (Simone Steinkamp) und Silvan-Pierre Leirich (Richard Steinkamp) stehen seit Folge eins vor der Kamera. Clasing sagt zum Jubiläum: "18 Jahre 'Alles was zählt' - das bedeutet über 900 Drehblöcke, über 4.500 Folgen und über 20.000 Szenen, in denen ich mitgewirkt habe. Bei diesen Zahlen kann einem schon etwas schwindelig werden. Und auch nach all der Zeit, die ich hier gemeinsam mit meinen wunderbaren Kolleginnen und Kollegen und dem großartigen Team verbracht habe, bringt es immer noch jede Menge Spaß! Wenn das kein Grund zum Feiern ist!"

Und Silvan-Pierre Leirich: "Es löst ein unfassbar emotionales Gefühl in mir aus, dass die Serie, mit der ich zum Schauspieler gereift bin, jetzt 18 Jahre alt wird. AWZ hat mir sowohl privat als auch beruflich so viel mitgegeben. Während dieser Zeit sind nicht nur berufliche Verbindungen entstanden, sondern auch freundschaftliche. Wir sind ein großes Team, jeder schätzt jeden - und ich möchte keinen einzigen vermissen müssen. Das gilt besonders für meine langjährige Kollegin Tatjana Clasing. Was wäre denn Richard ohne sein Mönchen? Das gilt auch für Silvan!"