am 07.08.2024 - 14:00 Uhr

Für die neue Saison hat ProSieben bekanntlich eine neue Show angekündigt, deren Konzept wie eine Mischung aus "Die beste Show der Welt" und einem Kindergeburtstag klingt. "Die Superduper Show", so der Titel, geht's nämlich um neue Show-Ideen, die allerdings von Kindern stammen. Mit dabei sind in jeder Folge die Zwillingsbrüder Bill und Tom Kaulitz sowie Moderatorin Katrin Bauerfeind.

Der Sendetermin steht jetzt fest: Zu sehen gibt es "Die Superduper Show", produziert von SEO Entertainment, ab dem 17. September jeweils dienstags um 20.15 Uhr. In zunächst vier Folgen treten die Kaulitz-Brüder sowie drei weitere Promis gegeneinander an. Ihre Aufgabe ist es, jeweils eine "verrückte Mini-Show", wie es heißt, zu inszenieren, die sich Kinder ausgedacht haben. Am Ende entscheidet das Publikum, wer die "Superduper Show des Abends" kreiert hat. Zur Wahl stehen Formate wie "Schere Stein Rasiert", "Mein Napf, Dein Napf" oder auch "Sing meine Frage - Das Quizkonzert".

"Aus verrückten Ideen werden ernsthafte Mini-Shows, und die bringen jede Menge Spaß", sagt ProSieben-Senderchef Hannes Hiller über den Neustart. "Diese wahnsinnige Mischung aus kreativen Kindern und hochmotivierten Promis zusammenzuhalten, ist eine große Aufgabe. Perfekt für Katrin Bauerfeind, die gewohnt charmant, mit feinem Sprachwitz und noch mehr Herz durch ihre erste eigene ProSieben-Show führen wird."

Dass Bill und Tom Kaulitz derzeit bei Sendern und Streamern heiß begehrt sind, beweist derweil auch Netflixn (DWDL.de berichtete). Der Streamingdienst hat gerade erst eine zweite Ausgabe der Reality-Serie "Kaulitz & Kaulitz" angekündigt. Das Format befindet sich seit seiner Premiere im Juni in den deutschen Top 10 von Netflix.