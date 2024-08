Die erste Staffel von "House of the Dragon" erwies sich vor zwei Jahren für Sky nicht nur im Streaming als voller Erfolg - auch linear erreichte die Serie damals Spitzen-Quoten. Als der Pay-TV-Sender mitten in der Nacht die Auftakt-Folge zeigte, schalteten fast eine halbe Million Zuschauerinnen und Zuschauer ein; in der Zielgruppe lag der Marktanteil bei mehr als 37 Prozent. Vereinzelt erreichte "House of the Dragon" danach sogar über 40 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

So gesehen überraschte es dann doch, dass Sky die Fortsetzung der HBO-Serie in diesem Jahr zunächst nur auf Abruf zur Verfügung stellte und darauf verwies, dass die lineare Ausstrahlung erst zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen wird. Immerhin: Der Termin steht nun fest. Wie Sky am Dienstag ankündigte, wird es die zweite Staffel von "House of the Dragon" ab dem 9. September jeweils montags um 20:15 Uhr bei Sky Atlantic zu sehen geben. Die Ausstrahlung erfolgt in Doppelfolgen.