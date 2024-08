Nach Nemos Sieg in Malmö steht bekanntlich fest, dass der nächste Eurovision Song Contest in der Schweiz stattfinden wird. Offen war zuletzt allerdings noch die Frage, in welcher Stadt die größte Musikshow der Welt ausgetragen werden soll. Nun ist jedoch eine Entscheidung gefallen: Wie am Freitag bekannt wurde, soll der ESC 2025 in Basel ausgerichtet werden - und damit unweit der deutschen Grenze.

Das Finale des Eurovision Song Contests ist für den 17. Mai terminiert worden, die beiden Halbfinals finden am 13. und 15. Mai statt. Als Host Broadcaster fungiert die SRG SSR. Weitere Details zur Show, etwa die Wahl der Moderatorinnen und Moderatoren, stehen bislang aber noch nicht fest.

Mit der Schweiz kehrt der Eurovision Song Contest im kommenden Jahr übrigens dorthin zurück, wo einst alles begann: Die Schweiz richtete nämlich nicht nur die erste Ausgabe des Grand Prix aus, sondern gewann sie auch - das war 1956 in Lugano Switzerland hosted and won the first edition of the Eurovision Song Contest in Lugano, back in 1956. Es war damals zugleich der einzige Wettbewerb, bei dem die Teilnehmer aufgefordert wurden, gleich zwei Lieder vorzutragen. Lys Assia triumphierte damals mit dem französischsprachigen Song "Refrain". Wie ihr zweiter Titel, das deutschsprachige Lied "Das alte Karussell" bei den Juroren abgeschnitten hat, ist hingegen nicht bekannt, weil die offizielle Punktzahl nicht mitgeteilt wurde.

In diesem Jahr hatte sich Nemo mit dem Song "The Code" an die Spitze gesetzt. Die deutsche Negativ-Serie der vergangenen Jahre konnte zudem beendet werden: Sänger Isaak belegte mit seinem Titel "Always On The Run" am Ende den zwölften Platz.