Manche Recherchen entfalten sich Stück für Stück, so auch in diesem Fall: In der vergangenen Woche vermeldete DWDL.de den überraschenden Abgang von Dirk Schweitzer, der erst im Frühjahr als neuer CEO der MMC Group angetreten war. Doch nicht nur er verlässt die Gruppe, auch der gerade erst mit ihm gekommende CFO Björn Siecken sowie - zur Überraschung vieler in der Branche - ebenso Nico Roden, Geschäftsführer MMC Studios. Roden begann seine berufliche Karriere 1998 bei der MMC, damals noch vorrangig unter dem ausgeschriebenenen Magic Media Company.

Ein personeller Paukenschlag also bei der MMC Group in Köln-Ossendorf, der durchaus Fragen aufwirft - bei den Mitarbeitenden wie auch in der Branche. Antworten geben soll Sven Tischendorf, der von Novum Capital - den Investoren der MMC Group - inzwischen als neuer CEO eingesetzt wurde. Der Jurist ist laut Eigendarstellung auf der Website seiner Frankfurter Kanzlei act legal spezialisiert auf die "Beratung und Betreuung von M&A-Transaktionen, strukturellen Umstrukturierungen, Durchführung von Restrukturierungsprojekten und Vertretung bei Reorganisationen und anderen Sondersituationen."

Auf eine der Sondersituationen gibt es bereits eine Antwort: Durch die Kündigung von Nico Roden galt es für das Studio-Geschäft der Gruppe einen neuen Geschäftsführer zu finden. Und den präsentierte Tischendorf den Mitarbeitenden der MMC Group am Mittwochvormittag bereits: Stefan Hoff, bis Sommer 2022 langjähriger Geschäftsführer des lokalen Wettbewerber EMG Germany (ehemals Nobeo). Er tritt die neue Aufgabe bei MMC Studios offiziell zum 1. Oktober an. Eigentlich war er laut Tischendorf als Verstärkung in Beraterfunktion angedacht, jetzt wird er Nachfolger von Nico Roden, der parallel für eine undefinierte Übergangsphase an Bord bleiben wird.