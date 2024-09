Bereits Anfang des Jahres ist bekannt geworden, dass Joyn mit den beiden Serien "Der Upir" und "KEKs" an die Tradition von "jerks" und "Intimate" anknüpfen will. Und während die Vampir-Comedy "Der Upir" ab Mitte September bei Joyn zu sehen sein wird (DWDL.de berichtete), hat der Streamingdienst von ProSiebenSat.1 nun auch verraten, wann "KEKs" startet. Hier geht’s einen Monat später los: Die acht Folgen stehen ab dem 16. Oktober auf der Plattform zum Abruf bereit.

Produziert wird die Serie von Pyjama Pictures, einer Produktionsfirma von Seven.One Studios. Produzentin ist Tina Ermuth, als Producerin fungiert Pia Lüke und der von den Kleinen Brüdern bekannte Leo Fuchs inszeniert die Folgen als Regisseur. Nora Gantenbrink war Headautorin bei "KEKs", Jakob Schreier Autor und Hassan Akkouch Co-Autor.

Im Mittelpunkt der Serie stehen Younes (David Ali Rashed), Shirin (Manal Raga a Sabit), Amadou (Aaron Maldonado-Morales) und Rocky (Vito Sack). Die vier versuchen sich durch die Absurditäten ihres chaotischen Schulalltags zu navigieren. In der Hackordnung stehen sie an unterster Stelle - sie sind die KEKs, das ist Jugendslang und steht für "Versager" oder "Feigling". Zwischen Alltagsstruggle und dem Drang nach Rebellion gibt es für sie nur eine Konstante: ihre Freundschaft.

Die Rede ist auch noch von illegalen Botoxspritzen, einem abgezockten Pokerturnier und krummen Deals der Direktorin. Weitere Cast-Mitglieder sind Bettina Hoppe, Lucy Gartner, Hassan Akkouch, Charles Booz Jakob,Sophie Hutter und Andreas Anke.

Joyn nimmt in diesem Jahr deutlich mehr Geld in die Hand für eigenproduzierte Fiction als in der Vergangenheit. Zum Jahresende soll mit "Die Stinos" eine weitere Comedyserie kommen, hier gibt’s aber noch keinen fixen Termin. In den Hauptrollen sind dann aber Sebastian Bezzel und Johanna Christine Gehlen zu sehen. Beide sind im wahren Leben miteinander verheiratet - und auch in der Serie. "Sie spielen ein stinknormales Paar mittleren Alters: Eigentlich keine Probleme, mittelgroßer Anspruch ans eigene Glück, kein großes Risiko – wenn da nicht die lieben Mitmenschen wären. In dieser Konstellation steckt sehr viel Humor drin", sagte Joyn-Programmchef Thomas Münzner vor einigen Wochen im DWDL.de-Interview.